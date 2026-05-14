TQR ไตรมาสแรกกำไรโต เดินเกมรุก นำ AI พัฒนาผลิตภัณฑ์-บริการ

ที คิว อาร์ ไตรมาส 1/69 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ กำไรสุทธิ 36.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.22% ขณะที่ รายได้รวมอยู่ที่ 86.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.97% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน สะท้อนศักยภาพการเติบโตธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อควบคู่กับการบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ ฟากซีอีโอ "ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์" ระบุพร้อมนำเทคโนโลยี AI เข้ามายกระดับการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ หนุนความต้องการตลาดทำประกันภัยเพิ่ม มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตตามแผน
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 เติบโตแข็งแกร่ง บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 36.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 33.02 ล้านบาท และมีรายได้รวม 86.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวม 82.44 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ Traditional Business
“ธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อยังมีความท้าทายมากขึ้น จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การนำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด ประกอบกับการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันรายได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง” นายชนะพันธุ์กล่าว
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เร่งนำเทคโนโลยี AI และ Data Analytics เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว รองรับโอกาสการเติบโตในตลาดใหม่ ครอบคลุมประกันภัยต่อ Traditional และ Alternative โดยในกลุ่ม Traditional เพิ่มขึ้นจากงานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันความเสี่ยงภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน และในกลุ่ม Alternative ที่ประกอบด้วย ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health) ประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers) ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber) ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้ง ประกันภัยต่อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ด้วยปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากเทรนด์การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าต่อยอดการใช้ AI ผ่านความร่วมมือกับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ซึ่ง TQR ถือหุ้น 30% ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Cyber Risk Intelligence และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อรองรับความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ความร่วมมือกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ยังช่วยเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ โดยเฉพาะประกันภัยที่อยู่อาศัย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
TQR ยังคงมุ่งสู่การเป็นผู้นำนายหน้าประกันภัยต่อครบวงจร โดยผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยต่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มรูปแบบ ในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันภัยต่อ ทั้งในประเทศและระดับสากลได้ในอนาคต และยังมั่นใจว่า แนวโน้มรายได้ปี 2569 ยังคงเติบโตได้ตามแผนงานที่วางไว้