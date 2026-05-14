บล.ทิสโก้มองกำไรสุทธิ'BAM'ยังถูกกดดันจากแนวโน้มอสังหาฯอ่อนแอ

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เผย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)รายงานกำไรสุทธิไตรมาสแรก 1 ปี 2569 ที่ 217 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(YoY) และลดลง 84%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า(QoQ) โดยผลประกอบการนี้สูงกว่าประมาณการของเรา 7% โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองที่ลดลง 726 ล้านบาท (-43% YoY / -40% QoQ) หลังจากลูกหนี้รายใหญ่ชำระหนี้คืน
ส่วนยอดเก็บเงินสดในไตรมาส 1 ปี 2569 อยู่ที่ 3.0 พันล้านบาท (-5% YoY / -25% QoQ) โดยแรงกดดันหลักมาจากการเก็บเงินสดจาก NPA ซึ่งลดลงเหลือ 1.0 พันล้านบาท (-20% YoY / -50% QoQ) จากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอ ขณะที่อัตราราคาขายต่อราคาประเมินอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 85.3% เทียบกับ 88.8%ในปี 2568 ขณะเดียวกันการเก็บเงินสดจาก NPL ยังคงทรงตัวที่ 2.0 พันล้านบาท (+4% YoY / -2% QoQ)
ด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(OPEX)อยู่ที่ 669 ล้านบาท (+5% YoY / -36% QoQ) โดยการปรับตัวดีขึ้น QoQ ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายจำนวนมากเหมือนไตรมาสก่อน แม้ว่าค่าใช้จ่ายพนักงานจะเพิ่มขึ้น 12% จากโบนัสตามผลการดำเนินงานปี 2568 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด และบริษัทร่วมทุน Ari AMC มีกำไรสุทธิ 64 ล้านบาท ขณะที่ Arun AMC มีกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท โดย BAM ถือหุ้น 50% ในทั้งสองกิจการ
ทั้งนี้ บล.ทิสโก้คงคำแนะนำ'ขาย' มูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 6.00 บาท โดยคาดว่าการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงกดดันการเก็บเงินสดจาก NPA ต่อไป และจากการขาดรายการขนาดใหญ่ที่จะช่วยหนุนผลประกอบการในอนาคต กำไรมีแนวโน้มอ่อนแอต่อเนื่อง ดังนั้น ราคาหุ้นน่าจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดเช่นกัน