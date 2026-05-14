BPP โกยกำไรกว่า 5.8 พันล้านบาท

บ้านปู เพาเวอร์ อวดผลงานไตรมาสแรกมีกำไรสุทธิ 5,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 924 จากการจำหน่ายสิทธิลงทุนบางส่วนของโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพขยายพอร์ตโฟลิโอระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ที่ญี่ปุ่นเพิ่ม 2 โครงการ เพื่อเสริมเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า และต่อยอดพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น
นายอิศรา นิโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP แจ้งผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 เติบโตต่อเนื่อง มีกำไรสุทธิ 5,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 924 จากการจำหน่ายสิทธิลงทุนบางส่วนของโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับขยายพอร์ตโฟลิโอระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ที่ญี่ปุ่นเพิ่ม 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฮิโยชิบารุ (Hiyoshibaru) จังหวัดโออิตะ (Oita) มีขนาดกำลังไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ และความจุพลังงาน 80 เมกะวัตต์ชั่วโมง และโครงการนิกโกะ (Nikko) จังหวัดโทจิงิ (Tochigi) มีขนาดกำลังไฟฟ้า 40 เมกะวัตต์ และความจุพลังงาน 160 เมกะวัตต์ชั่วโมง เพื่อเสริมเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้า และต่อยอดพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น
“แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะจาก AI และ Data Center กำลังผลักดันให้ระบบพลังงานต้องอาศัยทั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย* และโครงข่ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและความยืดหยุ่นสูงขึ้น ขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างพอร์ตโฟลิโอพลังงานที่สมดุลและมีความยืดหยุ่น (Balanced and Resilient Portfolio) ครอบคลุมทั้งพลังงานพื้นฐาน พลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน ภายใต้ ‘Power+’ (กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง) ของกลุ่มบ้านปู ปัจจุบันเรามีโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ทั้งที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาในตลาดยุทธศาสตร์ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐฯ
และล่าสุดได้ลงทุนโครงการ BESS ในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 2 โครงการ สอดคล้องกับตลาด BESS ญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่ 13.2%** พร้อมตั้งเป้าขยายความจุพลังงานรวมในญี่ปุ่นเป็น 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง ภายในปี 2573 ขณะเดียวกัน การจำหน่ายสิทธิการลงทุนบางส่วนใน BKV-BPP ยังช่วยสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนใหม่ในอนาคต”
สำหรับ BPP มีไฮไลต์การดำเนินงานที่สำคัญ ในไตรมาส 1 ปี 2569 ดังนี้คือการผลิตไฟฟ้า (Energy Generation): โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (SLG) ในจีน สร้างผลกำไรต่อเนื่อง จากการบริหารต้นทุนถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพและการขายสิทธิจากการลดการปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission Allowances: CEAs) ที่เพิ่มขึ้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) จินหู เฉียนเฟิง (Jinhu Qianfeng) กำลังการผลิต 120 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ กำลังไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ความจุพลังงาน 20 เมกะวัตต์ชั่วโมง ที่จีนยังเดินหน้าตามแผน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569
การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage): ขยายพอร์ตโฟลิโอระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ประสิทธิภาพสูงในญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2572 ตามลำดับ
การซื้อขายพลังงาน (Energy Trading): มีปริมาณการขายไฟรวม 1,415 กิกะวัตต์ชั่วโมงในญี่ปุ่นจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน 3,000 ราย
ปัจจุบัน BPP อยู่ระหว่างกระบวนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท (Dissenting Shareholders) ระหว่างวันที่ 6-19 พฤษภาคม 2569 จากนั้นบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และบ้านปู (Joint Shareholders’ Meeting) เพื่อพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการควบบริษัท ก่อนดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในไตรมาส 3 ปี 2569
“ภายหลังการดำเนินการควบบริษัทแล้วเสร็จ BPP จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทใหม่ ตามกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มบ้านปู ผ่านการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าครบวงจร ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การกักเก็บพลังงาน และการซื้อขายพลังงาน รวมถึงการต่อยอดสู่โอกาสการลงทุนด้านพลังงานแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม B2B และ B2G พร้อมสร้างการเติบโตในระยะยาวและส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม” นายอิศรา นิโรภาส ปิดท้าย
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานระดับสากล รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิ 5,877 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 924 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากการรับรู้กำไรหลังหักภาษีจากการจำหน่ายสิทธิการลงทุนร้อยละ 25 ใน BKV-BPP ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I & II ในสหรัฐฯ จำนวน 4,653 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,224 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 113 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าในสหรัฐฯ ที่มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) และธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในญี่ปุ่น