TECHLEAD NEXT รายได้ Q1/69 โต 100% PayGenix ขึ้นแท่นรายได้หลัก เดินหน้าขยาย Ecosystem

บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TL เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 112.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีที่เริ่มสร้างรายได้ตามแผน และโครงสร้างธุรกิจที่เริ่มทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนหน้านี้ ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 236.3 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน จากการขยายธุรกิจเทคโนโลยีและการเริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งปัจจุบันรายได้ของบริษัทมาจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเป็นหลัก และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2569
แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากบริษัทในเครือ โดยเฉพาะ PayGenix ที่เป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่ม จากการเติบโตของฐานลูกค้าและปริมาณธุรกรรม ควบคู่กับการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัล ขณะที่ธุรกิจอื่นในกลุ่ม เช่น NestiFly แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัล, Inventech Systems ผู้ให้บริการ Digital Infrastructure สำหรับโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร โดยเฉพาะระบบการประชุมผู้ถือหุ้น (e-meeting) และ MarDee Digital ด้านการตลาดและการสื่อสาร ช่วยเสริมโครงสร้างรายได้และต่อยอดการเติบโตในภาพรวม
โครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายดังกล่าว ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างทั้งรายได้หลักและรายได้ประจำ พร้อมเพิ่มโอกาสในการเชื่อมต่อบริการระหว่างกัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา Technology Ecosystem และการเติบโตในระยะยาว
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ช่วงที่ผ่านมาเป็นการวางโครงสร้างธุรกิจและการลงทุนเพื่อสร้างฐานการเติบโต วันนี้เริ่มเห็นผลในด้านรายได้และทิศทางของธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น จากนี้บริษัทจะมุ่งขยายธุรกิจบนฐานที่มีอยู่ โดยเน้นการต่อยอดธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้จริง และเชื่อมโยงกันได้ เพื่อผลักดันการเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะมาจากการทำงานร่วมกันของทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง”
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้รับทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัทในช่วงถัดไป โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจเทคโนโลยีและการต่อยอด Ecosystem เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง