ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.37-ติดตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีน-สหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(13 พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.37 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.42 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยแม้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบ แต่ก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินในเอเชีย ขณะที่ตลาดรอติดตามการประชุมสุดยอดระหว่าง ปธน. สี จิ้นผิง ของจีน และ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ในวันที่ 14-15 พ.ค.นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,308 ล้านบาท แต่ยังคงขายสุทธิพันธบัตรไทยต่อเนื่องที่ 4,131 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ซัมมิตระหว่างผู้นำของจีนและสหรัฐฯ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.