เวียดนามเล็งเปิดตลาดคริปโตถูกกฎหมายครั้งแรกใน Q3/69 สะท้อนวอลุ่มเทรดพุ่ง 2 แสนล้านเหรียญ

เวียดนามเดินหน้าขับเคลื่อนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเป็นทางการ หลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศอาจได้เห็นกิจกรรมซื้อขายคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายครั้งแรกภายในไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2569 สะท้อนความเร่งรัดในการดึงหนึ่งในตลาดคริปโตที่คึกคักที่สุดของเอเชียกลับเข้าสู่ระบบกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเป้าหมายเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทะเยอทะยานของรัฐบาลฮานอย
เหงียน ดึ๊ก จี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเวียดนาม กล่าวในงาน Digital Trust in Finance 2026 ว่า ประเทศมีแผนเปิดตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการในไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2569 เพื่อรองรับความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
"เราเชื่อว่าเร็วที่สุดในไตรมาส 3 เวียดนามอาจได้เห็นกิจกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของตลาดสินทรัพย์คริปโต ซึ่งจะดำเนินการภายใต้กรอบที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความโปร่งใส" เหงียน ดึ๊ก จี กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าว VnEconomy
ถ้อยแถลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญอีกขั้นในความพยายามของเวียดนามที่จะนำตลาดคริปโตซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดที่คึกคักที่สุดของเอเชียเข้าสู่ระบบกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ ภายหลังจากที่ผู้กำกับดูแลได้เปิดช่องทางการขอรับใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์คริปโตในประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
การผลักดันครั้งนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลที่ครอบคลุมกว่านั้นของเวียดนาม ซึ่งตั้งเป้าให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี พ.ศ. 2573 พร้อมผลักดันให้ร้อยละ 80 ของธุรกรรมดำเนินการผ่านช่องทางไร้เงินสด และให้ธุรกิจมากกว่าร้อยละ 40 มีส่วนร่วมในกิจกรรมนวัตกรรม
5 บริษัทไทย-เวียดนามแข่งขันชิงใบอนุญาตแรก
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 มีรายงานว่าบริษัทเวียดนาม 5 รายผ่านรอบคัดเลือกเบื้องต้นในการแข่งขันเพื่อเปิดตัวตลาดซื้อขายสกุลเงินคริปโตที่ถูกกฎหมายแห่งแรกของประเทศ ประกอบด้วยบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์เอกชนอย่าง Techcombank, VPBank และ LPBank รวมถึงโบรกเกอร์หลักทรัพย์ VIX Securities และกลุ่มบริษัท Sun Group
ก่อนหน้านั้นในเดือนกุมภาพันธ์ เวียดนามได้ร่างกรอบภาษีที่จะจัดเก็บภาษีธุรกรรมคริปโตในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม โดยเสนอเก็บภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
เวียดนามติดอันดับ 4 โลกด้านการนำคริปโตไปใช้
เวียดนามยังคงเป็นหนึ่งในตลาดคริปโตที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก โดยติดอันดับ 4 ในดัชนี Global Crypto Adoption Index ประจำปี พ.ศ. 2568 ของ Chainalysis รองจากอินเดีย สหรัฐอเมริกา และปากีสถาน
นอกจากนี้ เวียดนามยังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของการซื้อขายคริปโตในเอเชีย โดยติดอันดับ 3 ในแง่ของมูลค่าธุรกรรมบน blockchain ด้วยปริมาณธุรกรรมโดยประมาณสูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามหลังเพียงอินเดียและเกาหลีใต้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม นักเทรดส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการใช้งานผ่านตลาดซื้อขายคริปโตนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Binance, OKX และ Bybit เพื่อเปลี่ยนทิศทางกิจกรรมเหล่านี้มาสู่แพลตฟอร์มในประเทศ โดยก่อนหน้านี้เวียดนามได้เปิดตัวโครงการนำร่องคริปโตระยะ 5 ปีในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 โดยกำหนดให้ธุรกรรมทั้งหมดต้องดำเนินการเป็นสกุลเงินด่องผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเท่านั้น