ก.ล.ต.เปิดโครงการ "Financial Well-being in Workplace" นำร่อง 80 บจ.ร่วม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะพันธมิตร จัดโครงการ Financial Well-being in Workplace เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญของการให้พนักงานมีสุขภาวะทางการเงินที่ดี และผลักดันให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้การเงินการลงทุน ใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินเพียงพอรองรับยามเกษียณ โดยในปี 2569 ได้นำร่องเปิดรับสมัครบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 80 บริษัท ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนสมัครเข้าโครงการเต็มจำนวน
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีสุขภาพทางการเงินที่ดีและวัฒนธรรมการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2569 2571 โดย ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุนให้ประชาชนและผู้ลงทุนผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้จัดทำหลักสูตรต้นแบบความรู้การเงินการลงทุน SEC E-Learning และสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งโครงการ Financial Well-being in Workplace นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ ก.ล.ต. และบริษัทจดทะเบียน ได้ร่วมมือกัน เพื่อนำพาให้พนักงานไปถึงเป้าหมายการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อเกษียณ ที่จะทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขได้ตามที่ตั้งใจไว้
"ทักษะความรู้การเงินการลงทุน เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คนกินดี อยู่ดี แต่รู้อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องนำไปปฏิบัติได้ด้วยจึงจะเกิดผลดี ซึ่งผู้ที่ดูแลสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานมีทักษะความรู้ทางการเงิน ที่สามารถปรับใช้ได้ตลอดช่วงชีวิต และกระตุ้นให้เกิดการเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ Financial Well-being in Workplace มีพันธกิจ 3 ส่วน ได้แก่ (1) เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ "เมื่อฉันเป็นผู้ส่งเสริมความรู้การเงินในองค์กร" สำหรับผู้บริหารและผู้ที่ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ในวันที่ 6 และ 8 พฤษภาคม 2569 (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การเงินในองค์กร โดย ก.ล.ต. ได้สนับสนุนองค์ความรู้และชุดเครื่องมือ (Toolkits) เพื่อให้ HR จัดกิจกรรมได้ง่ายขึ้น และ (3) รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในองค์กรมายัง ก.ล.ต.
นอกจากนี้ หากบริษัทนำ SEC E-learning ไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ของพนักงานตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมมีแผนการส่งเสริมความรู้การเงินให้พนักงานในระยะ 1 ปีที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการสร้าง Financial Well-being แก่บุคลากรอย่างจริงจัง บริษัทจะได้รับประกาศนียบัตร "องค์กรผู้ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่บุคลากร" ในงานพิธีมอบรางวัลโครงการตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน ประจำปี 2569 ในช่วงเดือนตุลาคม 2569
ทั้งนี้ บริษัทสามารถนำการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การเงินให้พนักงานตามโครงการดังกล่าว เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ได้อีกด้วย