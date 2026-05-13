หุ้นปิดพุ่งแรง 33 จุดเริ่มสร้างฐาน 1,500 จุด รับแรงดันหลัก DELTA กลุ่ม ICT-พลังงานหนุนหลังหมดกังวล MSCI

ตลาดหุ้นไทย ปิดวันนี้ที่ 1,517.26 จุด เพิ่มขึ้น 33.70 จุด (+2.27%) มูลค่าซื้อขาย 67,660.51 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีพุ่งขึ้นแรงตลอดวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,521.02 จุด และจุดต่ำสุด 1,493.28 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 234 หลักทรัพย์ ลดลง 229 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 200 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นแรงกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้ง รีบาวด์แรงกว่าภูมิภาคและมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่น
แรงหนุนหลักมาจากหุ้น DELTA ดีดชึ้นร้อนแรงถึง 10% หลังคลายความกังวล MSCI Rebalance ในประเด็น Free Float และยังได้รับแรงหนุนจากโบรกปรับเพิ่มคำแนะนำขึ้นมาด้วย ขณะที่ตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวผสมผสาน โดยหลายตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ
โครงสร้างการปรับตัวขึ้นของตลาดวันนี้ได้รับแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยเฉพาะตัว โดย DELTA มีน้ำหนักในการผลักดันดัชนีสูงมาก ขณะที่กลุ่ม ICT ช่วยเสริมภาพบวก นำโดย TRUE และ ADVANC ฟื้นตัวเด่น นอกจากนี้ ยังเห็นแรงซื้อในหุ้นพลังงานอย่าง PTTEP รวมถึงหุ้นกลุ่มนิคมฯ และค้าปลีกที่มีปัจจัยเฉพาะตัวอย่าง MRDIYT ปรับขึ้นแรงจากการเข้าคำนวณ MSCI Small Cap และเก็งโอกาสเข้า SET50 รอบใหม่
ขณะที่มีแรงขายในบางหุ้นสลับออกมา เช่น CPALL, TTB, BAY, MINT, PTTGC และ TOA สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงเลือกหุ้น (Selective Buy) มากกว่าการซื้อทั้งกระดาน โดยแรงซื้อวันนี้มีลักษณะ Cover Short และการไล่ราคา (Chasing) หุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เป็นการกลับมายืน 1,500 จุดเพื่อสร้างฐานใหม่ มากกว่าจะเป็นสัญญาณเปิด Upside กว้างในทันที
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ การปรับขึ้นเริ่มจำกัดหลังวันนี้พุ่งแรง และมีโอกาสถูกขายทำกำไรระหว่างวัน โดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นแรงตาม DELTA และกลุ่ม ICT มองแนวรับ 1,500 จุดจะเริ่มทำหน้าที่เป็นฐานใหม่ หากไม่หลุดระดับนี้จะเป็นจังหวะสะสมหุ้นรายตัวตามภาพ Sector Rotation กลุ่มที่น่าสะสม ได้แก่ นิคมฯ, Renewable และรับเหมาก่อสร้าง มีโอกาสได้แรงหนุนจากธีมลงทุนรอบใหม่และนโยบายภาครัฐ
ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะสั้น คือการประกาศงบการเงินใน 2 วันสุดท้าย รวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ของหุ้นสำคัญอย่าง WHA และ WHAUP ส่วนประเด็นต่างประเทศให้ติดตามการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจช่วยหนุน Sentiment การค้าโลก
กลยุทธ์การลงทุนพรุ่งนี้ประเมิน SET เคลื่อนไหวในกรอบ ให้แนวรับ 1,500 จุด และแนวต้าน 1,520 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 13,243.88 ล้านบาท ปิดที่ 331.00 บาท เพิ่มขึ้น 31.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 7,210.86 ล้านบาท ปิดที่ 14.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,838.39 ล้านบาท ปิดที่ 355.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,644.48 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,115.01 ล้านบาท ปิดที่ 195.00 บาท ลดลง 1.00 บาท