ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ ยกระดับไทยฐานผลิตสุกรแปรรูปพรีเมียม

"เจริญโภคภัณฑ์อาหาร" จับมือ "เอ็นเอช ฟู้ดส์" ตั้ง "ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์" เพื่อเดินเครื่องการผลิตโรงงานอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ อย่างเป็นทางการ และเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูประดับพรีเมียม “CP Nippon” หวังยกระดับไทยสู่ฐานการผลิตอาหารคุณภาพสูงสำหรับตลาดเอเชีย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และบริษัท เอ็นเอช ฟู้ดส์ จำกัด (NH Foods Ltd.) ประกาศความคืบหน้าความร่วมมือผ่านบริษัทร่วมทุน บริษัท ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ จำกัด (CPF NH Foods Co., Ltd.) พร้อมเดินเครื่องการผลิตโรงงานอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ อย่างเป็นทางการ และเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูประดับพรีเมียม “CP Nippon” หวังยกระดับไทยสู่ฐานการผลิตอาหารคุณภาพสูงสำหรับตลาดเอเชีย
จากการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญของสองผู้นำอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชียในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา นำไปสู่การเปิดเดินเครื่องโรงงานอาหารสำเร็จรูป CPF NH Foods ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปคุณภาพสูง แบรนด์ “CP Nippon” เพื่อรองรับทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และตลาดสำคัญอื่น ๆ ในเอเชีย โดยผสานศักยภาพของซีพีเอฟด้านห่วงโซ่การผลิตอาหารแบบครบวงจรและเครือข่ายการกระจายสินค้าในภูมิภาค เข้ากับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูประดับพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นของเอ็นเอช ฟู้ดส์ เพื่อยกระดับสินค้าอาหารสำเร็จรูปในภูมิภาคเอเชีย
นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดว่า โรงงาน CPF NH Foods สะท้อนศักยภาพของไทยในการก้าวสู่ฐานการผลิตอาหารคุณภาพสูงระดับสากลและพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการผลิตอาหารคุณภาพสูงของประเทศ ด้วยการใช้วัตถุดิบคุณภาพและปลอดภัยของไทย ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับจากญี่ปุ่น ซึ่งช่วยสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้ชุมชน ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอย่างยั่งยืน
ด้านนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ความร่วมมือในการเปิดโรงงาน CPF NH Foods และการเปิดตัวแบรนด์ CP Nippon ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของสองบริษัท ในการยกระดับธุรกิจเนื้อสุกรแปรรูปจากวัตถุดิบขั้นต้นไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูประดับพรีเมียม คุณภาพสูง รสชาติอร่อย และสะดวกต่อผู้บริโภค ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ แต่ยังเพิ่มศักยภาพการส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสุกรไทย และเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอาหารในภูมิภาคเอเชีย เพื่อผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก
โรงงานซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารขั้นสูง ผสานระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของอุตสาหกรรมเนื้อสุกรแปรรูป ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็งของซีพีเอฟด้านการผลิตแบบครบวงจร และความเชี่ยวชาญระดับโลก รวมถึงความพิถีพิถันแบบญี่ปุ่นของเอ็นเอช ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารไทยให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลก
นายฟูมิโอะ มาเอดะ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็นเอช ฟู้ดส์ กล่าวว่า การเริ่มดำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน โดยเป็นการผสานความเป็นเลิศของทั้งสองบริษัท เพื่อส่งมอบประสบการณ์อาหารคุณภาพสูงที่ผสมผสานวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและไทยให้แก่ผู้บริโภคทั่วเอเชียและทั่วโลก
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “CP Nippon” เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรสำเร็จรูปที่ผสานความพิถีพิถันด้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นของ NH Foods ซึ่งโดดเด่นด้านรสชาติแบบ ryōrinin (เรียวรินิน) หรือความประณีตในแบบเชฟญี่ปุ่น เข้ากับศักยภาพของซีพีเอฟด้านการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และขีดความสามารถในการผลิตครบวงจร
นอกจากนี้ ซีพีเอฟ เอ็นเอช ฟู้ดส์ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ของซีพีเอฟ พร้อมต่อยอดความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยจากฐานการผลิตวัตถุดิบ สู่ศูนย์กลางการพัฒนาอาหารมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูปพรีเมียมสำหรับตลาดเอเชียอย่างยั่งยืน