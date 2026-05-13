EURO โชว์กำไร Q1 พุ่ง 38%

ยูโร ครีเอชั่นส์ เปิดปี 2569 ด้วยผลงานไตรมาส 1 ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รายได้จากการขายและบริการแตะ 366 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% กำไรสุทธิ 46 ล้านบาท พุ่ง 38.1% พร้อมอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นเป็น 50.6% สะท้อนคุณภาพการเติบโตที่ขับเคลื่อนจากการขยายพอร์ตแบรนด์และการปรับโครงสร้างธุรกิจสู่ Full Lifestyle and Wellness Living Solutions ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มียอดขายค้างส่ง (Sales Order Outstanding) ณ สิ้นไตรมาสกว่า 1,495 ล้านบาท เป็นฐานสำคัญที่จะหนุนรายได้ในไตรมาสต่อๆ ไป มั่นใจผลักดันรายได้ทั้งปีเติบโตเข้าเป้า 10-15% ตามแผน
นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ "Luxury Lifestyle and Wellness Living Solutions" ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิตผ่านแบรนด์ระดับโลก เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 366 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือ 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 311 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือ 38.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท
ในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น 50.6% ปรับตัวสูงขึ้นจาก 48.8% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากสัดส่วนรายได้ของกลุ่มลูกค้าทั่วไป (B2C) ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริหารต้นทุน ส่วนลด และสัดส่วนผลิตภัณฑ์อย่างมีวินัย
กลยุทธ์ Full Lifestyle and Wellness Living เริ่มสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
นายเควิน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้กำลังเดินมาถูกทาง โดย EURO ไม่ได้มุ่งเป็นเพียงผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกเท่านั้น แต่ต้องการสร้างแพลตฟอร์มลักชัวรีลิฟวิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าระดับบนได้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งด้านบ้าน สุขภาพ เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์การอยู่อาศัย
ปัจจุบัน EURO มีพอร์ตสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่ม Luxury Living (Molteni&C, Poltrona Frau, B&B Italia, Maxalto) ระบบเสียงและสมาร์ทโฮม (Bang & Olufsen) สินค้าสุขภาพและฟิตเนส (Technogym) เครื่องนอนระดับลักชัวรี (Vispring) ตลอดจนผ้าปูที่นอนและลินินระดับโลก (Frette) ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปอยู่ในหลายจังหวะสำคัญของการตกแต่งบ้าน ไม่ว่าจะเป็นช่วงออกแบบบ้าน เลือกวัสดุ เลือกเฟอร์นิเจอร์ หรือเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยหลังบ้านเสร็จสมบูรณ์
กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสในการขายต่อเนื่องและการขายข้ามหมวดสินค้า (Cross-Selling) เนื่องจากลูกค้ากลุ่มลักชัวรีไม่ได้มองหาสินค้าเพียงชิ้นเดียว แต่มองหาบ้านที่สะท้อนรสนิยม คุณภาพชีวิต และตัวตนของเจ้าของบ้าน EURO จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการต่อยอดฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านแบรนด์ระดับโลกและเครือข่ายพันธมิตรในวงการออกแบบและอสังหาริมทรัพย์
Backlog แข็งแกร่ง หนุนแนวโน้มไตรมาสต่อๆ ไป
สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี บริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากยอดขายค้างส่ง (Sales Order Outstanding) ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 มูลค่ารวม 1,495 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามแผนการส่งมอบ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงได้รับลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องจากการขยายพื้นที่โชว์รูมและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับชั้นนำ
ล่าสุด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานสถาปนิก'69 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมจัดนิทรรศการ "Masters Forum, Masters of Design" นำเสนอแนวคิดการออกแบบระดับโลกสู่กลุ่มลูกค้าและผู้สนใจในประเทศไทย โชว์งานออกแบบอันทรงคุณค่าที่คงอยู่เหนือกาลเวลา สร้างเวทีแห่งบทสนทนาที่เชื่อมโยงแนวคิดจากปรมาจารย์ยุคโมเดิร์น สู่บริบทการใช้ชีวิตในอนาคต (Future Living) ผ่านผลงานลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ระดับโลก ได้แก่ Cassina, Molteni&C, Poltrona Frau และ B&B Italia ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานอย่างคึกคัก
"ผลงานไตรมาสแรกของ EURO ไม่ใช่เพียงตัวเลขการเติบโตระยะสั้น แต่เป็นสัญญาณว่าทิศทางธุรกิจของเรากำลังเริ่มออกผลอย่างชัดเจน จากบริษัทลักชัวรีเฟอร์นิเจอร์ สู่แพลตฟอร์ม Luxury Lifestyle and Wellness Living ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าจะผลักดันรายได้ทั้งปี 2569 เติบโตในระดับ 10-15% ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมต่อยอดจากพอร์ตแบรนด์ระดับโลก ฐานลูกค้าระดับบน และกลยุทธ์การขายแบบครบวงจรที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว" นายเควิน กล่าว