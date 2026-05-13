เคทีซีจับมือพันธมิตรขยายบริการผ่อนสินค้า-เจาะกลุ่มมือถือ-อุปกรณ์ไอที-ลุ้นดันยอดโต2เท่าในสิ้นปีนี้

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) เดินหน้าขยายบริการผ่อนสินค้า ณ จุดขายผ่านบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” (KTC PROUD) ด้วยการเปิดให้ร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นจุดสมัครสินเชื่อผ่านการสแกน QR โดยลูกค้าสามารถรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติภายใน 30 นาที และเมื่อได้รับอนุมัติ สามารถเลือกผ่อนชำระสินค้าในกลุ่มมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที ในอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน ภายใต้แคมเปญ “มหกรรมผ่อนจัดเต็ม” ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569 โดยสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ปัจจุบันสามารถร่วมแคมเปญดังกล่าวได้ ณ ร้านค้าพันธมิตรมากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ โดยเคทีซีคาดว่าแคมเปญนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนยอดการผ่อนสินค้าผ่านบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ให้เติบโตขึ้นมากกว่า 2 เท่าภายในสิ้นปี
นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินเชื่อบุคคล เคทีซี กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากเดิมที่หลายคนมองเป็นสินค้าเพื่อความสะดวกหรือความบันเทิง วันนี้อุปกรณ์เหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานของการทำงาน การเรียน การค้าขายออนไลน์ และการสร้างรายได้ เคทีซีจึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับพันธมิตรร้านค้า เพื่อให้บริการทางการเงินเข้าไปอยู่ใกล้จังหวะที่ลูกค้ามีความต้องการใช้งานจริง ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร การพิจารณาอนุมัติ ไปจนถึงการเลือกผ่อนชำระสินค้า โดยยังคงให้ความสำคัญกับการวางแผนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ ภาระทางการเงิน และความสามารถในการชำระคืน
"การขยายบริการครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์การนำบริการสินเชื่อรายย่อยเข้าไปอยู่ใกล้จุดที่ผู้บริโภคมีความต้องการใช้งานจริง พร้อมใช้เครือข่ายร้านค้าพันธมิตรเป็นช่องทางสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคที่ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องรับภาระเงินก้อนในครั้งเดียว"
ทั้งนี้ แคมเปญ “มหกรรมผ่อนจัดเต็ม” จัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรร้านค้าทั่วประเทศ ครอบคลุม 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มร้านค้าไอทีและอุปกรณ์ครบวงจร เช่น บานาน่า ไอที ซิตี้ / ซีเอสซี แอดไวซ์ เอซุส และเจไอบี กลุ่มสมาร์ทโฟนและแกดเจ็ต เช่น ทีจี เจ มาร์ท และออปโป้ รวมถึงกลุ่มห้างสรรพสินค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พาวเวอร์ บาย และพาวเวอร์ มอลล์
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” สามารถเข้าถึงบริการผ่อนชำระภายใต้แคมเปญดังกล่าว ผ่านการสแกน QR ณ ร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการทั่วประเทศ