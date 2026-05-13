MTC พอร์ตสินเชื่อQ1โต 9.80% แตะ1.8 แสนล้านบาท

เมืองไทย แคปปิตอล รุกสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ไตรมาส 1/69 พอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 183,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.80% กำไรสุทธิ 1,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.03% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ฟากผู้บริหาร “ปริทัศน์ เพชรอำไพ” ระบุ ชูธงปี 69 พอร์ตสินเชื่อเติบโตตามกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้ มั่นใจคุม NPL อยู่หมัด พร้อมมอบบริการทางการเงินในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย หนุนเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการไมโครไฟแนนซ์ในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) โดยเน้นจุดแข็งด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ สร้างความเท่าเทียมทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินตามเป้าหมายสหประชาชาติ ผ่านเครือข่ายกว่า 8,754 สาขาทั่วประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มที่ยังคงพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่โปร่งใส เข้าถึงง่าย และเป็นธรรม สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 183,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.80% รายได้รวม 7,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.59% กำไรสุทธิ 1,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.03% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และสามารถควบคุมคุณภาพหนี้เสีย (NPL) ไว้ที่ 2.57% สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน
สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ระดับ 3.35 เท่า มีทิศทางที่ดีขึ้น และอัตราส่วนเงินสำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) อยู่ที่ 143.86% สะท้อนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
“แผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัท ฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ โดยมีแนวทางส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อใหม่ในกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนด้านการตลาดและการคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้”
ที่ผ่านมา MTC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมถึงผลการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A-(tha) จาก Fitch Ratings ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นขององค์กรในระดับสากล
ล่าสุด คว้ารางวัลระดับภูมิภาค Best Social Bond Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset สื่อการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW DEG) และ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) เพื่อผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว อีกทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการสตรีในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย สะท้อนบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance)