กสิกรไทยปล่อยกู้ PTT Tankมูลค่า 3 พันล้านบาท-หนุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานกลุ่ม ปตท.

กสิกรไทย- PTT Tank ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อทางธุรกิจ มูลค่า 3,000 ล้านบาท รองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) ตามกลยุทธ์ Asset Monetization ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมศักยภาพทางการเงินและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดย PTT Tank ถือเป็น Infrastructure Flagship ของกลุ่ม ปตท. ทำหน้าที่บริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นายทิพากร สายพัฒนา รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK) เปิดเผยว่า การสนับสนุนสินเชื่อทางธุรกิจ มูลค่า 3,000 ล้านบาทให้แก่บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความสำคัญของประเทศ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท รวมถึงตอกย้ำบทบาทของธนาคารในการเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าเชิงกลยุทธ์อย่างกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบทบาทของ PTT Tank ในการเป็น Infrastructure Flagship ของกลุ่ม ปตท. การสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกรรมในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินชั้นนำที่มีต่อกลุ่ม ปตท. และทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยกลยุทธ์ Asset Monetization ถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
อนึ่ง บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) ประกอบธุรกิจภายใต้สัญญา Public Private Partnership (PPP) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของเหลวแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ด้านบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) มีบทบาทเป็นแกนหลักในการรวมศูนย์และบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโลจิสติกส์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้าง Synergy ระหว่างหน่วยธุรกิจ โดยที่ผ่านมา PTT Tank ได้ดำเนินการเข้าลงทุนและปรับโครงสร้างสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ