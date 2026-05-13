COM7 กำไรโต 25% เร่งเครื่อง Ecosystem ดัน EV–UFUND–Insurance–Solar

คอมเซเว่น ประกาศผลงานไตรมาส 1/69 กำไร NPAT พุ่ง 25% แตะ 1,226 ล้านบาท ทำ New High รายไตรมาส ส่วนรายได้รวม 23,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% รับแรงหนุนยอดขายกลุ่มสมาร์ตโฟนและ iPhone 17 Series รวมทั้ง การเติบโตของธุรกิจใหม่ใน Ecosystem ทั้ง EV, Taxi EV, UFUND, iCare Insurance และ Solar Rooftop ดันกำไรแกร่งต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าปักหมุดรายได้ปี 2569 โต 10% และกำไรสุทธิเติบโต 10–15% จากการขยายธุรกิจ Non-Retail ที่เริ่มกลายเป็น New Growth Engine สำคัญของบริษัท
นายถกล นิยมไทย Head of Investor Relations บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 23,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.4% และกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่แตะ 1,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนศักยภาพการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีและการขยาย Ecosystem ธุรกิจใหม่ที่สร้างมาร์จิ้นสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณภาพกำไรปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 13.6% เป็น 14.0% จากการเติบโตของธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าค้าปลีกแบบดั้งเดิม สะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์ Diversify ธุรกิจและการสร้าง Ecosystem ที่ครบวงจร ขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ยังควบคุมได้ดีอยู่ที่ 7.8% แม้บริษัทเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
แรงหนุนสำคัญมาจากธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยี โดยเฉพาะยอดขายสมาร์ตโฟนที่เติบโต 16% (YoY) และมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 67% ของยอดขายรวม จากความต้องการ iPhone 17 Series ที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง รวมถึง กลุ่มสินค้าและบริการเสริม (Upselling) เช่น บริการขยายการรับประกัน และบริการหลังการขาย ที่เติบโตจากการขายควบคู่กับอุปกรณ์ ขณะเดียวกันบริษัทสามารถบริหาร Product Mix และโปรโมชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้บางกลุ่มสินค้า เช่น Tablet และ Accessories จะชะลอตัวตามภาวะตลาด
ในด้านช่องทางการจำหน่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทมีสาขารวม 1,323 สาขา โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความสามารถในการทำกำไรของสาขามากขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายสาขาหลักภายใต้แบรนด์ BaNANA และ Studio7 ต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าสิ้นปี 2569 มีสาขารวมแตะ 1,400 สาขาทั่วประเทศ
นายกชกร บูรณวุฒิกุล Senior Finance Manager COM7 เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจใหม่ (Diversified Business) ยังคงเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการสร้างการเติบโตและยกระดับมาร์จิ้น โดย ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ GAC AION โดย บริษัท โกลด์ อินทิเกรท จำกัด เดินหน้าขยายเครือข่ายรองรับการเติบโตของตลาด EV ในประเทศไทย ปัจจุบันมีจุดให้บริการรวม 18 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สะท้อนกลยุทธ์การขยาย Ecosystem รถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ทั้งด้านการขาย การบริการ และการเข้าถึงลูกค้าในทำเลศักยภาพทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำดีลเลอร์ GAC AION ของไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดขายปี 2569 ที่ 4,400 คัน เติบโตอีก 20% YoY
ขณะเดียวกัน โมเดล Flagship Store “GAC x BaNANA” ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด สะท้อน Synergy ระหว่างธุรกิจค้าปลีกเทคโนโลยี และธุรกิจ EV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ในงาน Motor Show 2026 บริษัทสามารถสร้างยอดจองรถยนต์ GAC สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มดีลเลอร์ ด้วยยอด 1,529 คัน เพิ่มขึ้น 32% จากปีก่อน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าในตลาด EV ไทยอย่างต่อเนื่อง
ด้าน ธุรกิจ Taxi EV ภายใต้ EV7 มีจำนวนรถส่งมอบสะสมเกือบ 3,000 คัน และตั้งเป้าสิ้นปีเกิน 5,000 คัน พร้อมต่อยอดเดินหน้าพัฒนา “Taxi EV Ecosystem” แบบครบวงจร ผ่านโครงการ Taxi Hub ซึ่งรวมทั้งศูนย์บริการ ซ่อมบำรุง และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการจับมือ Grab เปิดตัว “EV7 Grab Edition” จำนวน 1,000 คันในเฟสแรก รับเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดในภาคขนส่ง
ส่วนธุรกิจเช่าซื้อ UFUND ภายใต้ บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำกัด มีพอร์ตลูกหนี้ขยายตัวต่อเนื่องแตะ 5,125 ล้านบาท จาก 917 ล้านบาทในปี 2566 พร้อมยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ไตรมาสแรกกว่า 2,523 ล้านบาท เติบโต 297% YoY และยังสามารถรักษาระดับ NPL ต่ำเพียง 0.95% สะท้อนคุณภาพพอร์ตที่แข็งแกร่งและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรุกตลาดเช่าซื้อ UFUND ขยายจุดให้บริการไปยังพาร์ตเนอร์อื่นทั่วประเทศ
ขณะที่ธุรกิจประกันภัย iCare Insurance ภายใต้ บริษัท ไอแคร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เติบโตโดดเด่น โดยในไตรมาส 1 ปี 2569 กลุ่มประกันสินค้าเทคโนโลยีและโทรศัพท์มือถือ (Mobile Product) ยังคงเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตอยู่ที่ 43% ขณะที่ประกันรถยนต์ (Motor Insurance) เพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็น 25% จาก 14% ในปี 2568 สะท้อนการเติบโตของธุรกิจประกันที่เชื่อมโยงกับสินค้าและบริการภายในกลุ่ม COM7 มากขึ้น ล่าสุด ได้ต่อยอดความร่วมมือกับ UFUND ผ่านโครงการ “UFUND for Partner” เพื่อเชื่อมต่อ Ecosystem ด้านประกันภัยและสินเชื่อเข้าด้วยกันอย่างครบวงจรมากขึ้น
อีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นคือ Solar Rooftop ภายใต้ BaNANA Solar ซึ่งมียอดขายไตรมาสแรกเติบโต 45% และยอดขายเดือนมีนาคม–เมษายน เติบโตมากกว่า 3 เท่าจากปีก่อน โดยใช้จุดแข็งจากเครือข่ายสาขา BaNANA ทั่วประเทศกว่า 69 สาขา รวมถึงบริการติดตั้งและ After Sales Service ครบวงจร
จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว COM7 ยังคงมั่นใจต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 และช่วงครึ่งปีหลัง 2569 โดยมีแรงหนุนจากธุรกิจค้าปลีกที่ยังเติบโตแข็งแกร่ง ควบคู่กับการเร่งตัวของธุรกิจใหม่ สะท้อนการขยายตัวของ Diversified Business Portfolio ที่เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตและการยกระดับคุณภาพกำไรของบริษัทมากขึ้น พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายในปี 2569 ที่รายได้โต 10% และกำไรสุทธิโตอีก 10-15%