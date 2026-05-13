III เปิดผลงานQ1รายได้โต 13.8%

‘ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์’ เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ธุรกิจหลักด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์ขยายตัวโดดเด่น ส่งให้มีรายได้รวม 604.9 ล้านบาท เติบโต 13.8% (YoY) โดยมีกำไรสุทธิ 95.1 ล้านบาท ชะลอตัวจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากการลงทุนบุคลากร-อุปกรณ์ของ AOTGA เพื่อเตรียมเปิดให้บริการภาคพื้นรายที่ 3 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของ ANI มั่นใจไตรมาส 2 โตต่อเนื่องหลังค่าระวางทรงตัวระดับสูง การเปิดให้บริการภาคพื้นที่สุวรรณภูมิของ AOTGA ในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงการขยายเส้นทางของ ANI พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Aviation Ecosystem ยืนเป้าหมายทั้งปีโต 10-15%
นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 604.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีปัจจัยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศที่เติบโตทั้งในส่วนของการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า รวมถึงกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์ที่ได้พันธมิตรรายใหม่ที่ให้บริการ ISO Tank Container ทำให้มีลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว (Liquid Product) มาใช้บริการ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 95.1 ล้านบาท ชะลอตัว 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และชะลอตัว 13.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)
เนื่องมาจากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมลงทุนที่ลดลงชั่วคราว โดยบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA มีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนด้านอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งใหญ่ในการเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นรายที่ 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า AOTGA ยังเติบโตได้เป็นอย่างดี จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ บมจ.เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ANI มีรายการพิเศษทางภาษีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งหากตัดรายการดังกล่าวถือว่าผลการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากค่าระวางและปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ คาดการณ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง จาก Aviation Ecosystem ของกลุ่มทริพเพิลไอและพันธมิตรที่เชื่อมโยงกันต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และแรงหนุนของค่าระวางทางอากาศที่ทรงตัวในระดับสูง นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาดีลควบรวมกิจการ (M&A) ที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปกลางปีนี้เพื่อช่วยสร้างการขยายตัวให้กับโครงสร้างรายได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันมีปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้พื้นที่ระวางขนส่งสินค้าทางเรือตึงตัวและค่าขนส่งพุ่งสูงขึ้น จนเกิดปัญหาการตกค้างของสินค้าและผู้ส่งออกหันมาใช้การขนส่งทางอากาศแทนการขนส่งทางเรือบางส่วน บริษัทฯ ได้สร้างโอกาสจากการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับสายการบินต่างๆ ทำให้ได้รับสิทธิในการจองพื้นที่ระวางเป็นลำดับต้นๆ ทำให้สามารถตอบสนองดีมานด์ บริหารต้นทุน และรักษาความสามารถในการทำกำไรได้เป็นอย่างดี
นายทิพย์ กล่าวต่อว่า ภาพรวมธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ คาดว่าในครึ่งปีหลังจะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายจะทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ชะลอไว้กลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อแผนกลยุทธ์ Aviation Ecosystem ของบริษัทฯ ทั้งการขยายบริการ Airport Truck Link เชื่อมต่อจาก 3 สนามบินหลัก (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต) ไปยังจีนและอาเซียน ตลอดจนการใช้ Airport Truck Link เป็นโซลูชันเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าจากสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังสนามบินภูเก็ตเนื่องจากมีปริมาณพื้นที่ระวางให้สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเตรียมเปิดให้บริการสายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airline) ของบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาส 4/2569 ซึ่งล่าสุดการนำร่องเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เส้นทางกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดี โดยมีการให้บริการตามแผนที่วางไว้เฉลี่ย 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเตรียมเพิ่มความถี่รวมถึงขยายเส้นทางในอาเซียนในช่วงที่เหลือของปีนี้
นอกจากนี้ AOTGA ที่ทริพเพิล ไอ ได้ลงทุนผ่านบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) หรือ SAL ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลผู้ให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้ารายที่ 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิ คาดว่าจะเริ่มให้บริการในส่วนของบริการภาคพื้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ขณะที่ ANI ยังเดินหน้าขยายพันธมิตรสายการบินและเส้นทางให้บริการอย่างต่อเนื่อง
“จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ บริษัทฯ ประเมินว่าจะไม่กระทบต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากความแข็งแกร่งของ Aviation Ecosystem ที่ได้วางไว้รวมถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ สามารถทำให้บริษัทฯ สร้างโอกาสและต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ได้พึ่งพารายได้จากเพียงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เรายังคงมั่นใจและยืนยันเป้าหมายการเติบโตในปี 2569 ที่ 10-15% ตามแผนที่วางไว้” นายทิพย์ กล่าวสรุป