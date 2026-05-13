เผยทิศทางทองคำ H2/69 แม้ผันผวนแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นโอกาสใหม่!

นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวถึงตลาดทองคำว่า ในครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่ตลาดทองคำต้องเผชิญความไม่แน่นอนหลายด้าน ทั้งดอกเบี้ยสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูง Real Yields ที่ยังเป็นแรงกดดัน ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลาย ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ราคาทองคำไม่ได้ขยับตามอุปสงค์-อุปทานแบบเดิม แต่สะท้อนภาพใหญ่ของระบบการเงินโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน
ทั้งนี้ ในเชิงเทคนิค ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส วิเคราะห์ว่า ตลาดยังเคลื่อนไหวในกรอบผันผวน โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4,700-4,650 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนที่เริ่มเห็นแรงซื้อจากนักลงทุนระยะยาว หากยืนเหนือได้ มีโอกาสกลับเข้าสู่รอบฟื้นตัว ส่วนแนวรับถัดไปที่ 4,550-4,500 ดอลลาร์เป็นระดับที่ต้องระวังเพราะเป็นโซนจิตวิทยา ด้านแนวต้าน 4,900-5,000 ดอลลาร์ยังเป็นด่านสำคัญ หากผ่านได้จะสะท้อนแรงซื้อใหม่และความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น หลายสถาบันต่างประเทศยังประเมินกรอบราคาในอนาคตที่สูงกว่าปัจจุบันมาก
นายวราวุธ มองว่า แม้ราคาจะปรับฐานแรงหลังทำจุดสูงสุด แต่ข้อมูลเชิงโครงสร้างยังแข็งแรง ทั้งความต้องการทองคำทั่วโลกที่ยังสูง การไหลกลับของเงินทุนใน ETF และการซื้อทองของธนาคารกลางที่ยังต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กระแสลดการพึ่งพาดอลลาร์ของหลายประเทศเริ่มมีผลต่อทิศทางราคาทองคำในระยะยาวมากขึ้น
ในช่วงที่ตลาดยังผันผวน นักลงทุนจำนวนมากเริ่มขยับจากการเก็งกำไรระยะสั้น ไปสู่การจัดพอร์ตแบบระยะยาวมากขึ้น โดยมีสามแนวทางหลัก
1. Core Position ถือทองคำในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสถียรภาพ
2. Tactical Buying ทยอยสะสมตามจังหวะ ลดความเสี่ยงจากความผันผวน
3. Diversification กระจายพอร์ตเพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของระบบการเงินโลก
อย่างไรก็ตาม นายวราวุธ ระบุว่า สุดท้ายเกมของทองคำวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราคา แต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและทิศทางของระบบการเงินโลกที่กำลังเปลี่ยน และหลายครั้ง "จุดที่ตลาดมองผิด" อาจกลายเป็น "จุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่" สำหรับคนที่อ่านเกมได้ทัน
"ตลาดทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวแค่ตามอุปสงค์ อุปทานอีกต่อไป แต่กำลังสะท้อนเกมการเงินโลกที่ซับซ้อนขึ้น ทั้งดอกเบี้ยสหรัฐ เงินเฟ้อ ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และกระแส De-Dollarization คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ ทองขึ้นหรือทองลง แต่คือ นักลงทุนควรอ่านเกมนี้อย่างไร เพื่อเปลี่ยนความผันผวนให้กลายเป็นโอกาสในครึ่งปีหลัง"นายวราวุธ กล่าว