หุ้นปิดเช้าพุ่งแรง 30.79 จุดทะลุ 1,500 อีกครั้ง DELTA แผลงฤทธิ์หลังพ้นกังวล MSCI หั่นน้ำหนัก

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,514.35 จุด เพิ่มขึ้น 30.79 จุด (+2.08%) มูลค่าซื้อขายราว 42,656 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นเหนือ 1,500 จุดอีกครั้ง โดยทำจุดสูงสุด 1,521.02 จุด และจุดต่ำสุด 1,493.28 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าพุ่งแรง โดยที่มีแรงหนุนหลักจากหุ้น DELTA หลังคลายกังวล MSCI Rebalance รอบนี้ไม่มีการปรับน้ำหนักหุ้นขนาดใหญ่อย่างที่คาด เป็นปัจจัยหลักหนุนแรงซื้อกลับหุ้น DELTA ดันดัชนี SET เช้าวันนี้ให้กลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้ง
ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่ม ICT ทั้ง TRIE และ ADVANC ปรับตัวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนดัชนีด้วยเช่นกัน แม้ว่าภายนอกยังคงมีปัจจัยกดดันอยู่ทั้งจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ และทิศทางเงินเฟ้อกลับมาอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลต่อการที่ดอกเบี้ยจะปรับลงได้ยากขึ้น
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งตัวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,520 จุด แนวรับ 1,495 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 8,689.26 ล้านบาท ปิดที่ 327.00 บาท เพิ่มขึ้น 27.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 5,080.21 ล้านบาท ปิดที่ 14.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,911.37 ล้านบาท ปิดที่ 358.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,637.19 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,431.73 ล้านบาท ปิดที่ 59.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท