PR9 เปิด Q1/69 รายได้โต 4.1% ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่ม 9.5% เดินหน้า “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางระดับสากล”

โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) เปิดผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ทำรายได้รวม 1,302.4 ล้านบาท เติบโต 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็น “รายได้ไตรมาสแรกที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์” ของบริษัท โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ 1,283.8 ล้านบาท เติบโต 3.6% นำโดยกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) เติบโต 4.7% ขณะที่ผู้ป่วยต่างชาติยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เติบโต 9.5% คิดเป็นสัดส่วน 26% ของรายได้กิจการโรงพยาบาล โดยมีแรงหนุนของผู้ป่วยกลุ่มตะวันออกกลางและ CLMV โดยเฉพาะเมียนมาร์ สะท้อนการเดินหน้าตามกลยุทธการยกระดับสู่ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางระดับสากล”
บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 184.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 14.2% กำไรต่อหุ้น 0.23 บาท และ EBITDA 306.9 ล้านบาท หรือ 23.6% ของรายได้รวม โดยกำไรที่ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเร่งลงทุนเชิงกลยุทธ์ในหลายด้านเพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว ทั้งการเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง การทำตลาดและประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและยกระดับขีดความสามารถด้านการรักษา อาทิ การปรับปรุงหอผู้ป่วยใน การเปิดให้บริการ “หน่วยบริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ” (Automated Peritoneal Dialysis: APD) เพื่อเพิ่มทางเลือกและยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคไต รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง เช่น da Vinci Robotic Surgery สะท้อนผ่านโครงสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) เติบโต 4.7% ผู้ป่วยต่างชาติเติบโต 9.5% และรายได้จากกลุ่มบริษัทคู่สัญญาเติบโต 20.2% ซึ่งเป็นการสร้างฐานกำไรในอนาคตเมื่อจำนวน Case Mix ใหม่เข้ามา อีกทั้งพื้นที่ให้บริการที่ยังรองรับผู้ป่วยได้อีกมาก ยังเอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของกำไรในระยะถัดไป โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนขยายสาขาใหม่ในระยะอันใกล้
นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญายังเติบโตโดดเด่น 20.2% มาอยู่ที่ 170.9 ล้านบาท สะท้อนการขยายฐานผู้ป่วยต่างชาติที่ใช้ระบบ Letter of Guarantee ซึ่งภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษา และเป็นกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่มีรายได้ต่อเคสสูง
นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “รายได้ที่ทำสถิติสูงสุดในไตรมาส 1 ผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโต 9.5% ในช่วง Low Season รวมถึงการเติบโตของกลุ่มลูกค้าคุณภาพ ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) ที่เติบโต 4.7% และบริษัทคู่สัญญาที่เติบโต 20.2% เป็น 3 สัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่ากลยุทธ์ของ PR9 เดินมาถูกทาง การลงทุนในไตรมาสแรกถือเป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติและการรักษาโรคซับซ้อนในระยะยาว และจะเริ่มสะท้อนผลชัดเจนมากขึ้นในรายได้และกำไรช่วงไตรมาสที่เหลือของปี เมื่อเข้าสู่ High Season ของผู้ป่วยต่างชาติ”
ปัจจุบัน บริษัทฯมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยสินทรัพย์รวม 7,282.0 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,060.0 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.2 เท่า พร้อมรองรับการลงทุนต่อเนื่องโดยไม่ต้องเพิ่มทุนหรือก่อหนี้ใหม่
ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของ PR9 อาทิ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต สถาบันหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ศัลยกรรม และศูนย์กระดูกและข้อ ประกอบกับการลงทุนต่อเนื่องในเทคโนโลยีระดับสูง เช่น การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery da Vinci) และศูนย์ฟอกไต พรีเมี่ยม รวมถึงแผนการลงทุนในศูนย์สวนหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา (Vascular and Interventional Suite) และการเพิ่มจำนวนห้องให้บริการ ICU-CCU เป็นจุดแข็งหลักที่ดึงดูดผู้ป่วยโรคซับซ้อนทั้งในและต่างประเทศ
ในปี 2569 บริษัทมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติกลุ่มตะวันออกกลางและ CLMV และการรักษาโรคซับซ้อน ควบคู่กับการยกระดับอัตรากำไร (Margin Expansion) เพื่อยกระดับศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสู่ศูนย์ความเป็นเลิศระดับภูมิภาค