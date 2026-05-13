IROYAL โชว์ศักยภาพแกร่ง Q1/69 กำไรสุทธิพุ่ง 240%กลยุทธ์ขยาย 4 กลุ่มธุรกิจใหม่ -ปีนี้จ่อชิงงานประมูลรวม 1,800 ล้าน

บมจ.อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง “IROYAL” โชว์ผลงานไตรมาสแรกปีนี้เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง กวาดรายได้ 104.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150% กำไรสุทธิทะยาน 31.68 ล้านบาท ทำระดับสูงสุดใหม่ พุ่งพรวด 240% ผลจากความสำเร็จกลยุทธ์ขยายธุรกิจใหม่และรักษาฐานธุรกิจเดิมไว้ได้ ทั้งกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจสื่อสารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูง ขณะที่มีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าประมูลงานปีนี้กว่า 1,800 ล้านบาท
นายภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL ผู้นำด้านวิศวกรรม พลังงานและเทคโนโลยีอัจฉริยะ เปิดเผยว่าไตรมาส 1 ปี 2569 ผลการดำเนินงานยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 104.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 150% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ มีกำไรสุทธิ จำนวน 31.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 240% จากไตรมาส 1 ปี 2568
ในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ ได้รับโครงการที่เกิดจากธุรกิจกลุ่มใหม่และส่งมอบงานสำเร็จ จึงมีค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเกิดขึ้นสอดคล้องกัน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการที่บริษัทฯ มีการขยายบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณโครงการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ปัจจัยหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่ง เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการขยายฐานลูกค้าใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารายหลักอย่างต่อเนื่อง การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ“
นายภณภัทร กล่าว
ด้านนางสาวประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายธุรกิจ โดยสิ้นไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทฯ มีงานรอรับรู้รายได้ในมือ (Backlog) กว่า 664 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากโครงการของลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) รวมถึงงานโครงการที่บริษัทฯ จะสามารถส่งมอบได้ทั้งในไตรมาสที่ 2/2569 อีกทั้งในปี 2569 บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะยาว ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
สื่อสารระบบเครือข่ายเทคโนโลยีอัจฉริยะและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูง กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืน
“การขยายธุรกิจดังกล่าว จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งใน Ecosystem ของธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีโครงการที่พร้อมเข้าแข่งขันประกวดราคาในปี 2569 มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาท “ นางสาวประภาพรรณ กล่าว