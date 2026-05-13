ANI ปั๊มรายได้จากการให้บริการ 1.6 พันล้านบาท

เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ทำรายได้จากการให้บริการ 1,653.3 ล้านบาท ชะลอตัวเพียงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกับอุตสาหกรรมการบินในบางเส้นทางมีเที่ยวบินลดลง โดยรายได้เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและรายได้จากจีนเติบโตได้ดี ดีมานด์ขนส่งสินค้าทางอากาศแข็งแกร่ง และค่าระวางที่เพิ่มขึ้น วางกลยุทธ์มุ่งเน้นบริหารพื้นที่ระวางให้เพียงพอกับความต้องการ คาดเปิดบริการสำนักงานที่นอร์เวย์ภายในไตรมาส 2/2569 ตามแผนรองรับการขยายธุรกิจ
นายสุทธิพล ภุมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI ผู้นำธุรกิจตัวแทนขายและให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือ Cargo General Sales and Services Agent (GSA) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 (มกราคม-มีนาคม) มีรายได้จากการให้บริการ 1,653.3 ล้านบาท ชะลอตัวเล็กน้อยเพียง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้มีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ GSA เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบินในบางเส้นทางมีเที่ยวบินลดลงและการปรับเส้นทางการบินในระยะไกล
ทั้งนี้ รายได้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเทศจีนเติบโตได้ดี ดีมานด์ขนส่งสินค้าทางอากาศที่ยังแข็งแกร่ง และค่าระวางสินค้าทางอากาศในบางเส้นทางที่ปรับสูงขึ้น 50-70% หลังจากเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 113.5 ล้านบาท ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบันทึกรายการพิเศษ อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า สถานการณ์ไตรมาส 2/2569 ความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาถึงปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ค่าระวางสินค้าทางอากาศยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยบริษัทฯ ติดตามสถานการณ์ค่าระวางฯ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสายการบินที่เป็นตัวแทนขายระวางสินค้ากว่า 20 สายการบิน ครอบคลุมเส้นทาง 10 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก เพื่อมุ่งเน้นบริหารพื้นที่ระวางสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนงาน คาดว่าจะเปิดสาขาในนอร์เวย์ภายในไตรมาส 2/2569 เพื่อขยายบริการในยุโรป นอกจากนี้ หากสถานการณ์คลังสินค้าภายในสนามบินเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ จะพิจารณาขยายบริการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยเที่ยวบิน Charter Flight โดยการเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำเพื่อบริการลูกค้าและมีตารางบินที่ชัดเจน หลังจากเริ่มให้บริการแล้วในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาและมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ เพื่อผลักดันการเติบโตในช่วงที่เหลือของปีนี้