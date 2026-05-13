INSET ไตรมาสแรกกำไรพุ่งแรง 297 %

อินฟราเซท โชว์ผลการดำเนินงานสุดแกร่ง! ไตรมาสแรกกวาดกำไร 41.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297% และรายได้รวม 654 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้การให้บริการเติบโตหลายเท่าตัว ฟากบิ๊กบอสระบุถึงช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่ จาก Backlog ในมือแตะ 4 พันล้านบาท พร้อมประมูลงานเพิ่ม 6,500 ล้านบาท ขานรับอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทยบูม มูลค่าลงทุนสูงถึง 8 แสนล้านบาท เดินหน้าลงทุนดาต้าเซนเตอร์และคลาวด์เซอร์วิส หนุนผลงานปี 69 สร้างสถิติสูงสุดใหม่
นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) มีกำไรสุทธิ 41.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.10 ล้านบาท หรือ 297% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 10.46 ล้านบาท และมีรายได้รวม 654 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356 ล้านบาท หรือ 120% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 298 ล้านบาท
ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในไตรมาส 1/2569 มาจากรายได้การให้บริการและรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการที่มาธุรกิจก่อสร้าง Data Center
ปัจจุบัน INSET ประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) แบบครบวงจร ตั้งแต่วางแผน สำรวจ ออกแบบและก่อสร้าง 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง ติดตั้งเสาส่งสัญญาณ วางระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจุดเชื่อมต่อ 3. ธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการ (Maintenance & Services) ดูแลเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง 4. ธุรกิจซื้อ-ขาย อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ IT 5. ธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชัน (Application Service Provider) พัฒนาและให้บริการโซลูชันด้านแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ
สำหรับแนวโน้มธุรกิจใน 2569 การที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว่า ประเทศไทยยังได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยไตรมาสแรกปี 2569 มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 624 โครงการ มีเม็ดเงินลงทุน 1 ล้านล้านบาท เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลมีมูลค่าสูงถึง 8 แสนล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นงานดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์เซอร์วิส จะส่งผลดีต่อบริษัท เพราะมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว
โดยปัจจุบัน INSET มี (Backlog) ในมือแตะ 4,000 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ ซึ่งทยอยรับรู้รายได้ยาวอีก 1-2 ปี และยังเข้าร่วมประมูลงานอีกราว 6,500 ล้านบาท ที่จะทยอยประกาศผลเร็วๆนี้ ที่ช่วยสร้างโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด
ขณะที่เป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในอนาคต โดยในปี 2571 บริษัทฯ โดยตั้งเป้า EBIT อยู่ที่ระดับ 468.0 – 552.3 ล้านบาท และ EBIT Margin เติบโต 12.5-14.7% ตามแผนในโครงการ JUMP+
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯได้ทุ่มงบลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต โดยการขยายทีมวิศวกรและพนักงาน สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ รองรับเป็นผู้ให้บริการระดับ Hyperscale ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร ขณะนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งบุคลากร แหล่งเงินทุน พร้อมรับงานโครงการใหญ่ๆได้เป็นจำนวนมาก เพื่อการขยายโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า INSET กำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวผลงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว