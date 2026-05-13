ITEL เผยงบไตรมาสแรกกำไรโต 17%

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสแรกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 707 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จาก ไตรมาสก่อน โดยความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามากดดันผลการดำเนินงาน ประกอบกับความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยสำหรับการดำเนินงานปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเต็มกำลัง เพื่อดันรายได้สู่เป้าหมาย 3,600 ล้านบาท พร้อมต่อยอดความแข็งแกร่งด้วยโครงข่ายที่ครอบคลุมและพันธมิตรระดับสากล โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวเลข Backlog อยู่ที่ราว 2,620 ล้านบาท จากโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ภายในปี 2569 ประมาณ 40% และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ต่อเนื่องในปีถัดไป
ในส่วนของการให้บริการฐานลูกค้าเอกชน ITEL เล็งเห็นถึงความต้องการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรกันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผนวกกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และยุทธศาสตร์ด้าน AI ของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความต้องการลงทุน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกที่สำคัญต่อโอกาสในการเข้าประมูลงานโครงการโครงข่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต
อีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับองค์กรที่ ITEL พูดถึงมาตลอด คือ การขยายศักยภาพเชิงกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตร SEAX Global เพื่อรุกตลาดการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Hyperscaler Data Center) ตลอดจนกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่ม Hyperscale อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสร้างการเติบโตด้านกำไรให้กับบริษัทได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2569 เป็นต้นไป
สำหรับการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดรายได้ในอนาคต บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้ายื่นซองประกวดราคาโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคมระยะที่ 3 หรือ "USO เฟส 3" ของ กสทช. ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้
ด้านความคืบหน้าการต่อใบอนุญาตประเภทที่ 3 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการต่อใบอนุญาตกับทาง กสทช. เป็นที่เรียบร้อย โดยใบอนุญาตฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ปี 2585 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น15 ปี
ดร.ณัฐนัย อนันตรัมพร กล่าวทิ้งท้าย “สัญญาณการฟื้นตัวในไตรมาสแรกตอกย้ำให้เห็นว่า ITEL กำลังก้าวเข้าสู่รอบการเติบโตครั้งใหม่ เราเห็นดีมานด์ที่ชัดเจนจากภาคเอกชนที่เร่งลงทุนโครงข่ายเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI ซึ่งสอดรับกับความพร้อมของบริษัทในการรุกตลาด Hyperscale ผนวกกับโอกาสจากบิ๊กโปรเจกต์อีกมากมาย ทำให้เรามั่นใจอย่างยิ่งว่า เป้าหมายรายได้ 3,600 ล้านบาทในปีนี้ จะสำเร็จตามที่วางไว้อย่างแน่นอน”