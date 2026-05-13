หุ้นเสี่ยงปรับฐาน หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งเกินคาด กดดันดอกเบี้ยจ่อปรับขึ้น

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีปรับฐาน หลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐ ปรับตัวขึ้น 3.8% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาด ทำให้เป็นแรงกดดันต่อดอกเบี้ยตามมา และจะลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
ล่าสุด FedWatch บ่งชี้โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นในภาวะที่ดอกเบี้ยอาจเป็นจุดกลับตัว หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่ม High Growth และหุ้นที่มีค่า P/E สูง มักจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรก ดังนั้น วันนี้อาจได้เห็นแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทยซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่กดดันดัชนีโดยรวมได้ ขณะเดียวกันราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง
สำหรับประเด็นการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI Rebalance ที่มีการประกาศออกมานั้น มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมมากนัก เนื่องจากหุ้นที่ถูกปรับน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดเล็ก
โดยประเมินกรอบแนวรับ 1,470 จุด และแนวต้าน 1,490 จุด