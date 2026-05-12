กลุ่ม‘วีบียอนด์’ผุด’บ้านสร้างตัว ’ ขน 1.4 หมื่นยูนิต ร่วมโปรฯ“ บ้านไม่ต้องดาวน์ ผ่อน 5,000 บาท” เจาะตลาดต่ำ 4 ลบ.

กลุ่ม วีบียอนด์ เอกซ์ฯ ผู้เชี่ยวชาญขายทรัพย์มือสอง รีแบรนด์องค์กรใหม่ สร้าง New S-Curve รองรับตลาดทรัพย์มือสองเติบโต พร้อมลุยโครงการเพื่อมหาชน กับโครงการ ‘บ้านสร้างตัว’ แคมเปญ “ บ้าน 0 บาท ไม่ต้องดาวน์ ผ่อนคงที่ 5,000 บาท” พร้อมเสิร์ฟในกลุ่มราคาที่อยู่อาศัยราคา 1- 4 ล้านบาท ก๊อก 2 กับเจาะกลุ่มผู้ซื้อต้องการทรัพย์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จ 14,000 หน่วย มั่นใจความสำเร็จ คืนสู่ระบบเศรษฐกิจ
นาย วรเดช รุกขพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่ม วีบียอนด์ เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสร้างตัว กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) กล่าวว่า บริษัทฯเดินหน้าประกาศรีแบรนด์องค์กรใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้าง New S-Curve ใหม่ให้กับองค์กร ทำให้เรามีความคล่องตัวและรวดเร็วในการทำธุรกิจมากขึ้น เปรียบเสมือนองค์กรขนาดใหญ่ที่ปรับตัวให้ Lean และ Flexible เพื่อพร้อมแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทณ ยังรุกสร้างฐาน “รายได้ประจำ ” ผ่านการขยายช่องทางธุรกิจที่ส่งเสริมกัน ทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ การร่วมทุนกับองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความชำนาญหลากหลายด้าน เพื่อยกระดับ Ecosystem ด้าน Prop Tech ของวีบียอนด์ฯให้สมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
“เราไม่ได้มองแค่การขายอสังหาฯ แต่เราคือ Game Changer ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อน การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการลงทุนอย่างไร้ขีดจำกัด การปรับทัพผู้นำและการเข้าสู่ตลาดทุนภายใน 2 ปีข้างหน้า คือ คำมั่นสัญญาที่เราจะก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาด ”
สำหรับความพร้อมในการรองรับการเติบโตของตลาดทรัพย์มือสอง ก็มาพร้อมกับการแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูงธุรกิจในเครือ ได้แก่ นายกิตติพงศ์ คุ้มวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ เน็กซ์ เอกซ์ จำกัด (เดิม บริษัท วีบียอนด์ เมเนจเม้นท์ ) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านสายงานธนาคารและสถาบันการเงิน เสริมความแข็งแกร่งด้านยุทธศาสตร์การเงิน การขาย และการลงทุน และบริหารจัดการสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
และอีกหนึ่งบริษัทที่เจาะตลาดบ้านรีโนเวท ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นเทรนด์ธุรกิจอสังหาฯในปัจจุบัน ผ่านบริษัท บ้านสร้างตัว กรุ๊ป จำกัด โดยมี นางสาว พรรณิภา ธัญทวีวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารสายงานขายและการตลาด จากบริษัทอสังหาฯชั้นนำของไทย มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และ นวัตกรรม Value Creation พลิกฟื้นอสังหาฯมือสองที่ปัจจุบัน
นายกิตติพงศ์ คุ้มวงษ์ กล่าวว่า เรามุ่งเป้ายกระดับบริษัทให้เป็น “ศูนย์กลางค้าส่งอสังหาริมทรัพย์”ที่มีอำนาจต่อรองสูงในตลาด ตอบโจทย์ลูกค้าทุกอาชีพทุกเซกเมนต์ ซึ่งบริษัทมีศักยภาพที่ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ปัจจุบันบริษัท วีบียอนด์ เน็กซ์ เอกซ์ จำกัด มีทรัพย์มือสองประมาณ 20,000 ล้านบาท มีโครงการของบริษัทอสังหาฯที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 40-50 โครงการ กับเอเจนท์มืออาชีพราว 15,000 คน ซึ่งตามเป้าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
นาย วรเดช รุกขพันธุ์ กล่าวเสริมถึงภาพรวมที่อยู่อาศัยใหม่ว่า บ้านใหม่ราคาไม่ได้ลดลง มีแต่จะมีราคาปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การซื้อบ้านใหม่ยากขึ้น ผลักให้ผู้ซื้อต้องปรับไปพิจารณาการเช่ามากขึ้น ขณะที่ตลาดทรัพย์มือสอง (หรือ NPA) จะเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คนมีบ้านได้ จากข้อมูลของ REIC ระบุว่า ในปี 2568 บ้านมือสองเติบโตได้ 1.5-2.5% มีหน่วยโอนฯ 3.14 แสนหน่วย มูลค่าสูงถึง 8.58 ล้านบาท ทรัพย์มือสองราคาที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท จะเป็นฐานใหญ่ที่มีหน่วยโอนฯสัดส่วนสูงถึง 80% ประมาณ 47,718 หน่วย จากยอดโอนฯทั้งตลาดของทรัพย์มือสองที่ 55,592 หน่วย
ดังนั้น ทางบริษัทฯเตรียมพร้อมเปิดโครงการใหม่ ‘บ้านสร้างตัว’ เพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้ต้องการมีที่อยู่อาศัย ได้มีบ้านที่มีคุณภาพเป็นของตนเอง ภายใต้แคมเปญ “ บ้าน 0 บาท ไม่ต้องดาวน์ ผ่อน 5,000 บาท” ที่ทางบริษัทฯจะเปิดตัวทรัพย์มือสองพร้อมอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ และเปิดโครงการในเดือนมิถุนายนนี้ มีทั้งหมด 2 เฟสของโครงการ เฟสแรกมี 7,000 หน่วย ในกลุ่มราคาตั้งแต่เริ่มที่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ จะมีสินค้าประเภทคอนโดฯสัดส่วน 60% และแนวราบ 40%
โดยเงื่อนไข ผู้ซื้อหากมีฐานรายได้ที่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน จะเข้าโปรแกรมผ่อนคงที่ 5,000 บาทต่อเดือนคงที่ต่อเนื่อง 3 ปีแรก กับธนาคารของรัฐ 2 แห่ง แต่หากรายได้เกิน 30,000 บาทต่อเดือน การผ่อนคงที่จะอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน
สำหรับในเฟสสอง จะเน้นในกลุ่มทรัพย์มือสองที่ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท คัดทรัพย์มาประมาณ 7,000 หน่วย ซึ่งจะต้องติดตามผลในเฟสเริ่มต้นก่อน
“ ทรัพย์เราเป็นพร้อมอยู่ เรามีเครือข่ายผู้รับเหมาที่มีความพร้อมเข้ามาตกแต่งทรัพย์ ซึ่งบางทรัพย์อาจไม่ต้องดำเนินการอะไรมาก แต่บางรายการต้องปรับปรุง ต้องลงทุนในส่วนนี้ แต่ต้นทุนการรีโนเวท ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งผู้ซื้อเข้ามาอยู่ได้เลย แต่ในมุมของผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ทางเราเป็นพันธมิตรกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการเข้าสู่โปรแกรม โรงเรียนการเงินผ่อนกับธอส. ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ก็จะมีเครดิตที่ดี เข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้ ทั้งนี้ เราคาดในปีนี้ เราจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท และมีกำไร 1,000 ล้านบาท มาจากวีบียอนด์ เน็กซ์ เอกซ์ ประมาณร้อยละ 70 และร้อยละ 30 มาจาก โครงการ บ้านสร้างตัว”