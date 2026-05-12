ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.40-อ่อนค่าลงสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(12 พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดในต่างประเทศวานนี้ที่ 32.27 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดต่อเนื่องในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันให้ปรับสูงขึ้น ประกอบกับน่าจะมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากสถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน อนึ่ง เงินดอลลาร์ฯ ยังรักษาช่วงบวกได้ ก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,753 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 3,630 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ