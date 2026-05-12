หุ้นปิดลบ 5.73 จุดพักฐานรับแรงขายทำกำไร DELTA-บิ๊กแคป จับตาปมกู้ 4 แสนลบ.-MSCI ปรับน้ำหนัก

SET ปิดที่ 1,483.56 จุด ลดลง 5.73 จุด (-0.38%) มูลค่าซื้อขาย 55,549.72 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยพักฐานรับแรงขายทำกำไร DELTA-หุ้นใหญ่ ประกอบกับ รอติดตามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ขณะที่ตลาดบ้านเราเริ่มตึงตัวและไร้หุ้นกลุ่มเทค-AI ทำให้ไม่ค่อยน่าสนใจ แนวโน้มพรุ่งนี้อาจปรับฐานต่อ-รับผล MSCI Rebalance แต่คงไม่ลงลึก ให้แนวรับ 1,480 จุด แนวต้านที่ 1,500 จุด
ตลาดหุ้นไทย ปิดวันนี้ที่ 1,483.56 จุด ลดลง 5.73 จุด (-0.38%) มูลค่าซื้อขาย 55,549.72 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเช้า ก่อนค่อยๆ ลดระดับมาปรับตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,481.95 จุด และจุดสูงสุด 1,501.35 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 169 หลักทรัพย์ ลดลง 302 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 187 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้พักฐานไร้ปัจจัยใหม่หนุน ขณะที่มีประเด็นศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท อาจเป็น noise รบกวนระยะสั้น
วันนี้เผชิญแรงขายทำกำไร DELTA กดดัน หลังจาก SET พยายามขึ้นไปแตะ 1,500 จุดค่อนข้างตึงตัว Forward PE 15.5 เท่า และไม่มีหุ้นกลุ่มเทค AI ทำให้ตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยน่าสนใจเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดเหวี่ยงออกด้านข้างและอาจยังพักฐานต่อ ส่วนประเด็น Rebalance MSCI จะรู้ผลวันพรุ่งนี้ แต่ตลาดรับรู้แล้วระดับหนึ่งว่าอาจปรับลดน้ำหนัก ซึ่งเป็นปัจจัยลบระยะสั้นแต่เขื่อว่าตลาดคงไม่ลงไปลึก พร้อมให้แนวรับ 1,480 จุด แนวต้านที่ 1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 5,212.69 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,399.71 ล้านบาท ปิดที่ 352.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,176.97 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,137.13 ล้านบาท ปิดที่ 300.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,505.57 ล้านบาท ปิดที่ 196.00 บาท ลดลง 1.00 บาท