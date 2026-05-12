กรุงศรีอัดฉีดสินเชื่อ'Krungsri SME เสริมพลัง 2 เท่า'-หนุนกลุ่มอุตสาหกรรมฟื้นเศรษฐกิจไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)อัดฉีด"สินเชื่อ Krungsri SME เสริมพลัง 2 เท่า" ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 2 เท่าของหลักประกัน ผ่อนสบายนานสูงสุด 10 ปี ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การแพทย์และสุขภาพ เกษตรและเกษตรแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการค้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยรวม
นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สินเชื่อ ‘Krungsri SME เสริมพลัง 2 เท่า’ดังกล่าว สำหรับผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวนโยบาย Reinvent Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การท่องเที่ยว การแพทย์และสุขภาพ เกษตรและเกษตรแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการค้า รวมถึงธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้างต้น และโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้สามารถปรับตัว พัฒนา และต่อยอดขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว มาพร้อมวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน หรือวงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี และรองรับหลักประกันได้ทั้งในรูปแบบทรัพย์สินและเงินฝาก
"ในช่วงที่สถานการณ์โลกยังคงตึงเครียดและมีความไม่แน่นอนสูง อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่เศรษฐกิจไทยเองก็ยังเผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าศักยภาพ การเร่งยกระดับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นเรื่องจำเป็น หากประเทศไทยต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในระยะยาว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศ ดังนั้น กรุงศรียังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจในการเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่องผ่านโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในทุกมิติ เพราะเราเชื่อว่าถ้า SME แข็งแรง เศรษฐกิจไทยก็จะเติบโตไปได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเช่นเดียวกัน"