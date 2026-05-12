SO โชว์ผลงาน Q1 กำไร 56ล้านบาท

สยามราชธานี เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 มีรายได้รวม 726.36 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 55.62 ล้านบาท จากการเติบโตของรายได้ค่าบริการและการรับรู้รายได้ธุรกิจ SO NEXT พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจบริการเอาท์ซอร์สและเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ มุ่งเพิ่มฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ควบคู่การนำดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รองรับความต้องการด้าน Digital Transformation และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1/2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 726.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 5.03% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 55.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือ 3.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเติบโตของรายได้ค่าบริการอื่นที่เรียกเก็บจากลูกค้า รวมถึงการรับรู้รายได้จากงานพัฒนาโปรแกรมภายใต้ธุรกิจ SO NEXT ซึ่งรับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคืนเงินสมทบส่วนเกินจากประกันสังคมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทรถยนต์รอจำหน่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมที่มีรถยนต์รอจำหน่ายจำนวน 74 คัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 บริษัทสามารถทยอยจำหน่ายออกได้ทั้งหมด สะท้อนถึงการวางแผนบริหารสินทรัพย์และควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ภาพรวมรายได้และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
สำหรับแผนงานปี 2569 บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจภายใต้แนวทางการเป็นพันธมิตรด้านการบริหารจัดการองค์กรครบวงจร โดยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) ควบคู่กัน บริษัทตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งภาคการผลิต พลังงาน โลจิสติกส์ และบริการ พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรและกระบวนการทำงาน เพื่อตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจ SO NEXT ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและพัฒนาระบบดิจิทัล โดยมุ่งต่อยอดบริการด้าน Digital Transformation เพื่อสนับสนุนลูกค้าองค์กรในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ระบบอัตโนมัติและแพลตฟอร์มดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีแผนบริหารต้นทุนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) จากบริการระยะยาว เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ในการขยายบริการที่สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจและความต้องการของลูกค้าองค์กรในอนาคต
“เรามุ่งขยายการเติบโตของธุรกิจบริการเอาท์ซอร์สและธุรกิจเทคโนโลยี ควบคู่กับการนำดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะการต่อยอดบริการภายใต้ SO NEXT เพื่อตอบโจทย์การทำ Digital Transformation ของภาคธุรกิจ พร้อมทั้งเดินหน้าบริหารต้นทุนและสร้างรายได้ประจำจากสัญญาระยะยาว เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นางสาวกัณธิมา กล่าว