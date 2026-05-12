SYNEX โกยรายได้ 1.1 หมื่นล.ตามแผน ปรับ Product Mix สู่มาร์จิ้นสูง

ซินเน็ค (ประเทศไทย) ไตรมาสแรกเติบโตแข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดันกำไรโตเหนือรายได้ พร้อม GPM ใกล้ระดับเป้า 4% ขณะที่รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 11,312 ล้านบาท สะท้อนประสิทธิภาพ Product Mix และการขยายสู่กลุ่มมาร์จิ้นสูง แม้เผชิญเศรษฐกิจผันผวนและข้อจำกัดด้านอุปทาน พร้อมต่อยอดสู่ Technology Ecosystem รองรับเทรนด์ AI และ Data Center ที่เติบโตทั่วโลก
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทยังรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ต่อเนื่อง แม้เผชิญ Memory Shortage และต้นทุนพลังงานผันผวน โดยบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 3.87 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เข้าใกล้เป้าหมายทั้งปีที่บริษัทวางไว้ประมาณ 4%
ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการบริหาร Product Mix และการปรับโครงสร้างรายได้ไปสู่กลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม IT Commercial, Enterprise Solution และ Gaming ประกอบกับการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เติบโตต่อเนื่อง 34.3% YoY และการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย รองรับการขยายธุรกิจสู่ Technology Ecosystem เพื่อการเติบโตระยะยาว
สำหรับรายได้จากการขายและบริการในไตรมาสแรก อยู่ที่ 11,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่ม IT Commercial เติบโตโดดเด่นถึง 53.9% จากปีก่อน จากความต้องการ Commercial PC, AI PC และการเปลี่ยนผ่านสู่ Windows 11 ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่กลุ่ม Enterprise Solution เติบโต 17.8% จากการลงทุนด้าน AI Infrastructure, Data Center, Cybersecurity และ Digital Government ในประเทศไทย พร้อมได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการขยายสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด (Energy Solution) ในธุรกิจโซลาร์เซลล์ ซึ่งสอดรับกับมาตรการภาครัฐที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท
สำหรับการติดตั้ง Solar Rooftop บ้านพักอาศัย ช่วยกระตุ้นดีมานด์ตลาดโซลาร์เซลล์ในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยดีมานด์ในกลุ่มนี้ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันกลุ่ม Gaming โตเด่น 80.7% จากกระแส Nintendo Switch 2 และเกมใหม่ ด้าน Apple และ IT Consumer บริษัทบริหารพอร์ตสินค้าหลากหลาย รับมือ Supply Shortage ใน Smartphone, PC และ Notebook ควบคู่บริหารสต็อกเชิงรุกในกลุ่ม Storage, SSD และ RAM หนุนมาร์จิ้น ควบคู่ขยาย Ecosystem สู่ AWS Advanced Tier รุก Solar และเป็นผู้จัดจำหน่าย Honeywell รายเดียวในไทย เสริมแกร่งระยะยาว
ด้านแนวโน้มไตรมาส 2/2569 บริษัทประเมินอุตสาหกรรมยังเติบโต จากการลงทุน AI Infrastructure การขยายตัวของ Data Center และนโยบาย Digital Government ของไทย ขณะที่ครึ่งปีหลังคาดได้แรงหนุนจากสินค้า Flagship ใหม่ อาทิ iPhone รุ่นใหม่ และ Nintendo Switch 2 กระตุ้นดีมานด์ ควบคู่การปรับพอร์ตสู่สินค้ามาร์จิ้นสูง โดยมั่นใจภาพรวมทั้งปีเดินหน้าสู่เป้ารายได้ 53,000 ล้านบาท ที่วางไว้