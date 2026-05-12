“Niche Pride” คอนโดโลว์คาร์บอนพรีเมียมจากเสนาฯ หนึ่งเดียวบนเอกมัย พร้อมอยู่ปลายปีนี้

Niche Pride แบรนด์แห่งความภาคภูมิใจสูงสุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “UNIQUELY SMART” ที่สร้าง Success Stories และเป็นที่จดจำของคนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ “Niche Pride Thonglor–Petchburi, The Symbol of Success” จนถึง “Niche Pride Taopoon–Interchange” หนึ่งเดียวกับส่วนกลางลอยฟ้าสูง ชั้น 30 และวันนี้… Niche Pride กลับมาอีกครั้ง กับบทใหม่แห่งเอกมัย
Niche Pride Ekkamai ถูกออกแบบด้วยแนวคิด “Refined Urban Living” ที่ให้ความสำคัญทั้งในมิติของดีไซน์ ความเป็นส่วนตัว พื้นที่สีเขียว และการใช้ชีวิตแบบ Wellness-Oriented พร้อมยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยผ่านบริการระดับ Premium เพื่อตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่มองหามากกว่าคำว่า “คอนโด” เสนา – ฮันคิว ฮันชิน เปิดตัว “นิช ไพรด์ เอกมัย (Niche Pride Ekkamai)” ภายใต้แนวคิด “UNIMAGINABLY LIFE” ที่สะท้อนนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตเมือง ผ่านการออกแบบที่ใส่ใจทั้งฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว และคุณภาพการอยู่อาศัย บนหนึ่งในทำเลศักยภาพสูงที่สุดของสุขุมวิทอย่าง “เอกมัย”พร้อมยกระดับการอยู่อาศัยด้วย Elite Service พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 7,000 ตารางเมตร ที่จอดรถสูงถึง 70% และแนวคิด “Decarbonized Lifestyle” เพียงใช้ชีวิตตามปกติ ก็สามารถลดคาร์บอนได้ง่ายๆ ราวกับได้ช่วยกันรักษ์โลกในทุกๆวัน
เมื่อการซื้อที่อยู่ อาศัยแบบได้เห็นวิวจริงห้องจริงเป็น สิ่งที่ตอบโจทย์และสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน โครงการพร้อมอยู่ปลายปีนี้ อย่าง นิชไพร์ด เอกมัย โครงการใหม่หนึ่งเดียวที่สามารถเข้าชมห้องจริง วิวจริง และบรรยากาศจริงได้ พร้อมเข้าอยู่ และ/หรือ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทันที
โครงการโดดเด่นด้วยแนวคิดการออกแบบแบบ Refined Urban Living ที่ให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิต ความเป็นส่วนตัว และการใช้ชีวิตแบบ Wellness-Oriented ผ่านพื้นที่ส่วนกลางกว่า 7,000 ตารางเมตร ที่ออกแบบเป็น “โอเอซิสกลางเมือง” พร้อม Sky Full Facilities เช่น Sky Infinity Edge Pool, Sky Fitness, Yoga Studio, Mini Theater, Spa Room และ Sky Lounge ที่เปิดรับวิวเมืองแบบพาโนรามา รองรับทุกมิติของไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่
ในด้านการอยู่อาศัย โครงการออกแบบห้องแบบหน้ากว้าง (Wide-Frontage) เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ พร้อมครัวปิด (Enclosed Kitchen) ที่เพิ่มความเป็นสัดส่วนในการใช้ชีวิต รวมถึงแนวคิด Welcome All Pet Parent ที่รองรับการอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ ยังยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยด้วยบริการ “Elite Service” ระดับโรงแรม ที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว เพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตเมือง
โครงการยังพัฒนาภายใต้แนวคิด SENA Low Carbon ที่ออกแบบให้การอยู่อาศัยช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การใช้ชีวิตแบบ Decarbonized Lifestyle ที่ทำให้การลดคาร์บอนเป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับแนวคิดการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนของคนรุ่นใหม่ พร้อมเติมเต็มความสะดวกสบายด้วยสัดส่วนที่จอดรถมากถึง 70% และแนวคิด V MOVE EV Smart Mobility ที่เชื่อมต่อการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าไปยังระบบขนส่งสาธารณะ
ทั้งนี้ โครงการ “นิช ไพรด์ เอกมัย” เป็นคอนโด High-Rise จำนวน 773 ยูนิต ขนาดห้องตั้งแต่ 1 Bedroom, 1 Bedroom Plus และ 2 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 28.5 – 93.0 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 4.39 ล้านบาท* พัฒนาโดยเสนา – ฮันคิว ฮันชิน บริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ และ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากญี่ปุ่น เตรียมเปิดให้เข้าชมโครงการจริงและห้องตัวอย่างแล้ววันนี้ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า.