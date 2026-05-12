CPW โชว์ฟอร์ม Q1 กำไรทะยาน 75% รุก AI–IoT

“คอปเปอร์ ไวร์ด” ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกเติบโตอย่างโดดเด่น โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีสู่ยุค AI และ IoT เต็มรูปแบบ พร้อมโชว์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน ดันกำไรสุทธิทะยานกว่า 75.10% โดยทำกำไรสุทธิ 43.32 ล้านบาท มีรายได้จากการขายและบริการ 2,889.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดขายสินค้าทุกประเภทขายดี ทั้งจากกลุ่มสินค้าสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และแกดเจ็ตดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 มีร้านค้าปลีกภายใต้การบริหารงานจำนวน 108 สาขา เผยปีนี้รุกหนักในกลุ่ม AI และ IoT ควบคู่ไปกับการปักหมุดในทำเลทางยุทธศาสตร
นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทในงวดไตรมาส 1/2569 มีรายได้จากการขายและบริการ 2,889.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าทุกประเภท ทั้งจากกลุ่มสินค้าสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และแกดเจ็ตดิจิทัลไลฟ์สไตล์
ขณะที่มีกำไรสุทธิ 43.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.58 ล้านบาท เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 75.10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ และสามารถยกระดับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ขึ้นสู่ระดับ 13.30% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 11.88%
“ยอดขายมีการเติบโตในทุกพอร์ตสินค้าหลัก ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุด, คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง, แท็บเล็ตสำหรับการทำงานยุคใหม่ รวมถึงดิจิทัลไลฟ์สไตล์แกดเจ็ตที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าสู่ยุค AI และ IoT อย่างเต็มรูปแบบ อุปกรณ์อัจฉริยะจึงกลายเป็นหัวใจหลักที่ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” นายปรเมศร์ กล่าว
ปัจจุบัน CPW มีเครือข่ายร้านค้าที่แข็งแกร่งรวม 108 สาขา ในทำเลทางยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ล่าสุด ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีก ประกอบด้วย ร้าน Dotlife (ดอทไลฟ์) จำนวน 18 สาขา ร้าน Apple Brand Shop จำนวน 25 สาขา ศูนย์บริการ iServe จำนวน 1 สาขา ร้าน AIS จำนวน 24 สาขา Samsung จำนวน 22 สาขา และ ร้าน Xiaomi จำนวน 7 สาขา ร้าน SB Life Connect จำนวน 1 สาขา ร้าน Nintendo Authorized Store By SYNNEX จำนวน 1 สาขา ร้าน Huawei จำนวน 7 สาขา ร้าน Digital lab 1 สาขา และร้าน TECHHOUSE by Dotlife 1 สาขา
“ปี 2569 จะเป็นปีที่เราให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตสินค้าที่หลากหลายและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า การรุกหนักในกลุ่ม AI และ IoT ควบคู่ไปกับการปักหมุดในทำเลทางยุทธศาสตร์ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ CPW สร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น” นายปรเมศร์ กล่าว