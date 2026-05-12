ออมสินเสิร์ฟสุข เอาใจคนอยากมีบ้าน ด้วย ‘สินเชื่อเคหะ’ ผ่อนต่ำ ดอกเบี้ยดี สมัครเลยวันนี้ – 15 ก.ค. 69

ออมสินเสิร์ฟสุข เอาใจคนอยากมีบ้าน ด้วย สินเชื่อเคหะ ผ่อนต่ำ ดอกเบี้ยดี ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 – 15 กรกฎาคม 2569 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2569
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 1.79% ต่อปี (4 เดือนแรก)
-ผ่อนต่ำเริ่มต้น ปีแรก ล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน
-สนับสนุนค่าประเมินฯ สูงสุด 5,000 บาท และสนับสนุนค่าจดจำนอง สูงสุด 200,000 บาท
หมายเหตุ
- ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.045% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 2.290% - 5.795% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 3 ล้านบาท อยู่ระหว่าง 4.487% - 4.972% คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- กรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ระหว่าง 4.453% - 4.937% คำนวณจากวงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- กรณีรายได้ 70,000 บาทขึ้นไป อยู่ระหว่าง 4.281% - 4.851% คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- เงินงวดผ่อนชำระแบบผ่อนต่ำ ปีที่ 1 ล้านละ 3,000 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 4,000 บาท/เดือน ปีที่ 3 ล้านละ 5,000 บาท/เดือน หลังจากนั้น 7,300 บาท/เดือน ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 545,139.52 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี อัตราดอกเบี้ยกรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th
- *สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)
- **สนับสนุนค่าจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 200,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยกรณีสนับสนุนค่าจดจำนอง)
- รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
- เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด