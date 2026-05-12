AITโชว์รายได้ 1.7 พันล. -กำไรโต 144 ลบ.

‘แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ อวดรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 1,766 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 144 ล้านบาท ตุน Backlog กว่า 5,100 ล้านบาท เตรียมเข้าร่วมประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 4,400 ล้านบาท พร้อมกางแผนรับมือปัจจัยเสี่ยง ยกระดับนวัตกรรมและศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี เพื่อรับมือความผันผวนเศรษฐกิจโลก
นางศศิเนตร พหลโยธิน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจรับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร เปิดถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 (มกราคม – มีนาคม) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 1,740 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิทำได้ 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 143 ล้านบาท สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ควบคุมต้นทุน และการทยอยส่งมอบงานได้ตามแผน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นบริษัทผู้ให้บริการและติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Professional ICT Solutions Provider) ชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งสร้างความสมดุลของรายได้จากโครงการและรายได้ที่มีความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานบริการและบำรุงรักษา หรืองานให้เช่า
ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวเพิ่มว่า บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานที่กระทบต้นทุนขนส่ง แม้ AIT จะได้รับผลกระทบจำกัดเนื่องจากสัดส่วนต้นทุนส่วนใหญ่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แต่ยังคงเน้นการบริหารโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ในด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เพื่อล็อกต้นทุนให้คงที่และแม่นยำที่สุด พร้อมกันนี้ยังเตรียมรับมือกับความท้าทายครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมไอที คือ การขาดแคลนชิปหน่วยความจำ (Memory Chip) ทั่วโลก ที่เป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI ที่อาจส่งผลต่อต้นทุนคอมพิวเตอร์และระยะเวลาส่งมอบสินค้าในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จึงได้วางแผนจัดซื้อและประสานงานกับผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า
นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ “การเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร” โดยเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน AIT คือ ‘บุคลากร’ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างสูงสุด โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมุ่งเน้นทั้งการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ (Upskilling) และการสร้างขวัญกำลังใจผ่านผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมนำพาองค์กรและลูกค้าก้าวข้ามทุกความท้าทายในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ 6,900 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 บริษัทฯ มีมูลค่างานที่มีอยู่ในมือ (Backlog) จำนวน 5,100 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกจำนวน 67 ล้านบาท รวมถึงเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมมูลค่ากว่า 4,400 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนการเติบโตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้