PTG คว้ารางวัล จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2026

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ประกาศความสำเร็จ คว้ารางวัลบนเวทีความยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2026 สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบ โปร่งใส และสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม
นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและความยั่งยืน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เป็นตัวแทนองค์กรเข้ารับรางวัลจาก S&P Global Sustainability Yearbook 2026 Distinction Ceremony in Bangkok เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นในระดับโลก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของ PTG ที่สามารถเทียบเคียงกับองค์กรชั้นนำระดับสากล ซึ่ง PTG ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไรให้ความสำคัญพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหัวใจสำคัญสร้างการเติบโตยั่งยืน
สำหรับการจัดอันดับในปีนี้ S&P Global ได้ประเมินองค์กรมากกว่า 9,200 แห่งทั่วโลก ซึ่งมีเพียง 848 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับใน Sustainability Yearbook และมีบริษัทไทยเพียง 48 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ โดย PTG เป็นหนึ่งใน 17 บริษัทไทยที่ได้รับการคัดเลือกในระดับ Yearbook Member