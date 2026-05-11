TSM Group จับมือ TFG ขยายตลาดสู่ร้านค้าปลีกเสิร์ฟ “น้ำตาลรักโลก”

TSM Group ผนึกกำลัง "ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป" ขยายช่องทางจำหน่าย “น้ำตาลรักโลก” ขนาด 1 กิโลกรัม ผ่าน Thai Foods Fresh Market ร้านค้าปลีกอาหารชั้นนำ เน้นผสานจุดแข็งด้านสินค้า (Product Innovation) และช่องทางจัดจำหน่าย (Distribution Network) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการสินค้าคุณภาพ และ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมวางเป้ายอดจำหน่ายมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกำกับองค์กร กลุ่มทีเอสเอ็ม (TSM Group) เปิดเผยว่า ทีเอสเอ็ม กรุ๊ป เดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคด้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ในการนำผลิตภัณฑ์ “น้ำตาลรักโลก” วางจำหน่ายผ่านร้าน Thai Foods Fresh Market ซึ่งเป็นเครือข่ายค้าปลีกอาหารที่กำลังขยายสาขาอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะช่วยให้สินค้าของบริษัทเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยการจำหน่ายในครั้งนี้ จะมีน้ำตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม สำหรับผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการอาหารและธุรกิจ Horeca โดยตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายในระยะเริ่มต้นที่มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท รองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอาหาร
สำหรับ Thai Foods Fresh Market เป็นธุรกิจค้าปลีกในเครือ TFG ที่กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในระดับชุมชนและเมืองใหญ่ โดยเน้นสินค้าอาหารคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งการเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลรักโลก จึงช่วยเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า อีกทั้ง ยังเสริมภาพลักษณ์ให้กับร้านค้าที่เน้นสินค้าคุณภาพที่มีความยั่งยืนอย่างชัดเจน
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ “น้ำตาลรักโลก” มีความโดดเด่นด้วยการเป็นน้ำตาลที่พัฒนาภายใต้แนวคิด Bio-based innovation driving the future ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจากอ้อยธรรมชาติ พร้อมกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้มาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความยั่งยืน อาทิ การบริหารจัดการคาร์บอน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน อีกทั้ง สินค้ามีความหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายธรรมชาติ น้ำตาลทรายแดงธรรมชาติ น้ำตาลทรายแดงธรรมชาติ(สูตรดั้งเดิม) น้ำตาลทรายดิบ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้ง “คุณภาพ รสชาติ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”
“เราเชื่อว่าปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้เลือกแค่ ‘รสชาติ’ แต่เลือกแบรนด์ที่มีคุณค่า เราจึงพัฒนา ‘น้ำตาลรักโลก’ ให้เป็นมากกว่าสินค้า แต่เป็นตัวเลือกใหม่ของคนที่ใส่ใจทั้งตัวเองและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับ TFG ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการขยายช่องทางจำหน่ายในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Food Retail) ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูง เรามองเห็นโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำตาลคุณภาพ ที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Sustainability มากขึ้น ควบคู่กับการสร้าง Volume Growth อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยให้เราเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น และสร้างการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาว ซึ่งตั้งเป้ายอดจำหน่ายเบื้องต้นที่มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท และมีโอกาสขยายต่อเนื่องตามการขยายสาขาของ TFG”ดร.กนกวรรณ กล่าว