DEMCO คว้างานสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV มูลค่า 839 ล.

" เด็มโก้" คว้างานออกแบบ จัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ขนาด 115 kV มูลค่า 839 ล้านบาท จากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด มีฐานะเป็นเจ้าของโครงการ ดัน Backlog เพิ่มแตะ 3,160 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “ณัฐพงศ์ กอร่ม” ระบุ พร้อมใส่เกียร์เดินหน้าประมูลงานรับเหมาฯ-พลังงานสะอาดทั้งส่วนภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง หนุนผลงานเติบโตแข็งแกร่ง
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานออกแบบวิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ขนาด 115 kV จำนวน 2 วงจร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับบริษัท NTT Global Data Centers (Thailand) ซึ่งมีบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นเจ้าของโครงการ มูลค่ารวม 839 ล้านบาท
ทั้งนี้ การได้รับงานใหม่ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ เป็น 3,160 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า
“โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ DEMCO ในด้านระบบสายส่งไฟฟ้าและงานวิศวกรรมพลังงาน โดยบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบโครงการได้ตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนดภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2570 ได้อย่างแน่นอน” นายณัฐพงศ์ กล่าว
ขณะที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และงานด้านพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง