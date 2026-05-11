หุ้นปิดเช้าลบ 6.61 จุด หลุด 1,500 กังวลสงคราม ตอ.กลางยืดเยื้อ-ลุ้น พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสน ลบ.

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,493.75 จุด ลดลง 6.61 จุด (-0.44%) มูลค่าซื้อขายราว 38,676 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีผันผวนสลับแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,509.86 จุด และจุดต่ำสุด 1,491.71 จุด
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวผันผวน สลับทั้งแดนบวกและแดนลบ จากสถานการณ์ตะวันออกกลางมีความไม่แน่นอน ซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านในการยุติสงคราม และประเมินสถานการณ์ได้ยาก ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้น อย่างไรก็ดี ทั้งสหรัฐและอิหร่านเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจายุติสงคราม โดยราคาน้ำมันกลับมาดีดตัวขึ้นหนุนกลุ่มพลังงานงบไตรมาส 2/69 โตต่อเนื่อง
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ในสัปดาห์นี้เป็นช่วงสุดท้ายการประกาศงบไตรมาส 1/69 ของบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ซึ่งมากกว่า 80% งบออกมาตามคาดและดีกว่าคาด ทำให้เป็นปัจจัยบวก ขณะเดียวกัน GDP ของไทยมี Upside จากพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ที่จะเข้ามาใช้จ่ายช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยหากรวมเรื่องนี้น่าจะมีการปรับขึ้น GDP ปี 69 ได้เกือบ 2% หรือ 2% ขึ้นไป จากที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด GDP ปีนี้โต 1.2% แต่ก็ยังต้องติดตามฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยว่า พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าศาลฯจะรับพิจารณาหรือไม่
แนวโน้มในช่วงบ่ายคาดตลาดหุ้นน่าจะแกว่งขึ้นลง อาจมีจังหวะย่อจาก Valuation ตึงตัว และกลางสัปดาห์นี้มี Rebalance MSCI แนะนำกลยุทธ์ รอย่อค่อยเข้าซื้อ พร้อมให้แนวรับ 1,480 จุด แนวต้าน 1,515 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,854.78 ล้านบาท ปิดที่ 196.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,768.65 ล้านบาท ปิดที่ 59.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,699.25 ล้านบาท ปิดที่ 36.25 บาท ลดลง 0.25 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,688.95 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,093.30 ล้านบาท ปิดที่ 131.50 บาท ลดลง 0.50 บาท