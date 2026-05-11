SAMเปิดระบบแก้หนี้ด้วยตนเองบน LINE OA ยกระดับบริการ"ปิดหนี้ไว ไปต่อได้"

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ภายใต้บทบาท "SAM Social AMC บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม" เปิดตัวระบบ Smart Self Service บน LINE @samsocialamc ยกระดับการให้บริการลูกหนี้โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ให้สามารถจัดการหนี้ได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ครบทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจสอบสิทธิ์ ลงทะเบียน ยืนยันตัวตน เลือกมาตรการและแผนการชำระหนี้ ไปจนถึงขั้นตอนการทำสัญญาและชำระเงินปิดบัญชี
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SAM กล่าวว่า การนำเทคโนโลยี Smart Self Service มาพัฒนาแพลตฟอร์ม LINE@samsocialamc ครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ แต่ยังช่วยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถเลือกแนวทางจัดการภาระหนี้ด้วยตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย ปลอดภัย และกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมกันนั้น SAM ขอให้ความเชื่อมั่นว่าการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง LINE @samsocialamc มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย อยู่ภายใต้มาตรฐานและสอดคล้องกับประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่องแนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
“เป้าหมายของ SAM คือ การทำให้การแก้ไขหนี้สามารถเข้าถึงได้จริง ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวอีกต่อไป และเป็นสิ่งที่ลูกหนี้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ SAM เชื่อว่าเมื่อคนหนึ่งคนหลุดพ้นจากภาระหนี้สิน นั่นหมายถึงอีกหลายชีวิตในครอบครัวจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและเดินต่อไปได้อย่างแข็งแรง ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” นางสาว นารถนารี กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับขั้นตอนการจัดการหนี้ด้วยตนเองผ่านช่องทางไลน์ มีดังนี้ 1. เพิ่มเพื่อน LINE @samsocialamc เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนการใช้งาน โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 2. ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนบัตรประชาชนและสแกนใบหน้า 3. ตั้งรหัสเข้าใช้งานและยืนยัน OTP 4. การเลือกแผนชำระหนี้ที่เหมาะสมตามความสามารถของตนเอง โดยมีให้เลือก 2 มาตรการที่ผ่อนปรน คือ มาตรการ “จ่าย ปิด จบ” ลดเงินต้นสูงสุด 50% และปิดบัญชีในทันที และ มาตรการ “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” ลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนได้นานสูงสุด 3 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด 5. ตรวจสอบและลงนามสัญญา และ 6. ชำระเงินตามแผนชำระหนี้ที่ได้เลือกไว้โดยการสแกนผ่าน QR Code ทั้งนี้ ลูกค้าที่เลือกมาตรการ “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” การเข้าร่วมโครงการช้าอาจส่งผลให้ระยะเวลาผ่อนลดลงตามระยะเวลาที่เหลือของโครงการ เนื่องจากระยะเวลาการผ่อนชำระของลูกหนี้แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ลูกหนี้เริ่มเข้าโครงการฯ
ส่วนคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ต้องเป็นลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดา ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ประเภทบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และติ่งหนี้ของหนี้ที่เคยมีหลักประกัน เกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 รวมกันไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ บุคคลที่ถูกกำหนดอยู่ใน Sanction list ของ ปปง.โดบนับเฉพาะผู้ให้บริการทางการเงินที่รายงานข้อมูลใน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) และใช้ภาระหนี้ตามการรายงาน NCB
อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th/cleardebt และเว็บไซต์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด www.sam.or.th เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และหากลูกหนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการให้โดยอัตโนมัติทันที จากนั้นลูกหนี้จะได้รับการติดต่อผ่านทาง SMS จาก ธปท. และ SAM เพื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและสามารถเข้าร่วมโครงการได้ พร้อมระบุให้ลูกหนี้แอดไลน์ @samsocialamc หรือหากลูกหนี้ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SAM Contact Center 1443 กด 6 รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ทาง FB บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท