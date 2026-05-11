ซีพีเดินหน้าสร้างคนเก่ง ทุนการศึกษาปีที่ 48 มุ่งปั้นผู้นำเปลี่ยนประเทศเชื่อ “หนึ่งคน” สร้างการเปลี่ยนแปลงยั่งยืนได้

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 — ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ เดินหน้ายกระดับ “โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์” ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างอนาคต” มุ่งเฟ้นหาเยาวชนคนเก่งระดับแนวหน้าของประเทศ หรือ Next-Gen Talent ที่มีทั้งความสามารถ ภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต เพื่อพัฒนาให้เติบโตเป็น “ผู้นำแห่งอนาคต” ขององค์กร สังคม และประเทศไทย ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการแข่งขันระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับทุนได้เรียนรู้ ฝึกงาน และต่อยอดสู่การทำงานจริงในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ ซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมทั้งอาหาร เกษตร ค้าปลีก โทรคมนาคม ดิจิทัล เทคโนโลยี และธุรกิจแห่งอนาคต
โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2569 ได้จัดกิจกรรม “CP Scholarship Talent Screening Day 2026” ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง จำนวน 500 คน จากผู้สมัครกว่า 2,000 คน เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเชิงลึก ผ่านทั้งการสัมภาษณ์แบบ 1:1 และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อประเมินศักยภาพรอบด้าน ทั้งภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการแก้ปัญหาในโลกอนาคต โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 5 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ ต้อนรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และภาคกลางกว่า 100 คน เข้าสู่เวทีค้นหา “ผู้นำแห่งอนาคต” ของประเทศ ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวศิริพร เดชสิงห์ นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่มงานศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ดร.อดิภัทร ชัยชนะสกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย และกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ร่วมสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครทุนในครั้งนี้
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้สมัครรับทุนฯ โดยสรุปว่า แม้ผลการคัดเลือกจะออกมาอย่างไร แต่เพียงการได้ก้าวเข้าสู่เวทีคัดเลือกรอบสุดท้ายของทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ถือเป็น “โอกาสสำคัญ” ที่หาได้ยากแล้ว เพราะเยาวชนทุกคนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “ครอบครัวซีพี” ซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากผู้บริหารระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งแนวคิด วิธีทำงาน วิธีตั้งคำถาม และมุมมองของผู้นำที่แท้จริง ขณะเดียวกัน ผู้สมัครที่มาจากทั่วประเทศในวันนี้ ยังจะกลายเป็น “เครือข่ายแห่งการเรียนรู้” ของกันและกันในอนาคต เพราะคนที่ยืนอยู่ในห้องเดียวกันวันนี้ อาจไม่ได้เป็นคู่แข่งขันตลอดไป แต่อาจเติบโตขึ้นเป็นพันธมิตรและกำลังสำคัญในการร่วมสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและประเทศในอนาคตต่อไป
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 48 ปี นับตั้งแต่ปี 2522 จากเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโส จรัญ เจียรวนนท์ และสืบสานต่อโดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา และเชื่อมั่นว่า “การลงทุนในคน คือการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุด” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มอบทุนแก่เยาวชนไทยแล้วกว่า 6,600 ทุน ซึ่งในปีนี้ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ได้มีนโยบายยกระดับโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างอนาคต” เพื่อเฟ้นหาเยาวชนคนเก่งระดับแนวหน้าของประเทศ หรือ Next-Gen Talent ที่มีทั้งความสามารถ ภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ กล่าวว่า “เราต้องให้โอกาสกับผู้นำ เพราะการส่งเสริมผู้นำเพียงหนึ่งคน สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนได้ ทุนการศึกษาไม่ใช่เพียงการให้โอกาสทางการศึกษา แต่คือการสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้นำได้เรียนรู้ แก้ไขปัญหา เกิดปัญญา และต่อยอดสิ่งเดิมให้ดียิ่งขึ้น”
ในการนี้ ดร.ธีระพล ระบุว่า ทุนการศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้มองหาเพียง “คนเก่ง” แต่กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีความกตัญญู และเห็นคุณค่าของโอกาส เพราะเมื่อไม่สามารถมอบโอกาสให้กับทุกคนได้ สิ่งสำคัญคือการมอบโอกาสให้กับคนที่พร้อมจะเติบโต และสามารถนำโอกาสนั้นไปสร้างประโยชน์ต่อผู้คนอีกมากมายในอนาคต การเป็นผู้นำจึงไม่ใช่เพียงการประสบความสำเร็จเพื่อตัวเอง แต่คือการใช้ความสามารถ ความคิด และประสบการณ์ของตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่น สร้างคุณค่าให้สังคม และส่งต่อโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป
“ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป สิ่งสำคัญคือการมีหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล้าที่จะคิด กล้าลงมือทำ กล้าทดลอง และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เพราะโอกาสสำคัญในชีวิตอาจเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และคนที่เตรียมพร้อมเท่านั้น ที่จะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตได้” ดร.ธีระพล กล่าว
ดังนั้น ทุนการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงการสนับสนุนด้านการศึกษา แต่เป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้คิด ได้ลงมือทำ และพัฒนาตัวเอง เพื่อเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่ “คิดเป็น ทำเป็น นำเป็น” และพร้อมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนจะได้รับโอกาสในการฝึกงานกับเครือฯและบริษัทในเครือฯ เพื่อได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในองค์กรชั้นนำของประเทศ และเมื่อจบการศึกษายังเปิดโอกาสให้ทำงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่มีธุรกิจครอบคลุมทั้งอาหาร เกษตร ค้าปลีก โทรคมนาคม ดิจิทัล เทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ และธุรกิจแห่งอนาคต นอกจากนี้ในระหว่างรับทุนฯยังจะได้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ผ่านแนวทางการเรียนรู้แบบ Action-Based Learning เช่นเดียวกับหลักสูตรพัฒนาเถ้าแก่ของเครือฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงธุรกิจ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่
สำหรับโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และทุนระดับปริญญาตรี โดยมีมูลค่าทุนละ 50,000 บาทต่อคน ปีนี้มีนักเรียน นิสิต และนักศึกษาจากทั่วประเทศสมัครขอรับทุนจำนวน 1,507 คน ก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบ Screening Day ประมาณ 500 คน ผ่านศูนย์สัมภาษณ์ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคตะวันออก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้) และทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ (ภาคกลาง) เพื่อค้นหาเยาวชนคนเก่งที่มีศักยภาพและวัดแววความเป็นผู้นำ เข้าสู่การเป็น “ผู้นำแห่งอนาคต” ภายใต้โครงการทุนการศึกษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อไป