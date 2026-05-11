SMT ไตรมาสแรกฟื้นกำไร

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ SMT แจ้งผลงานไตรมาสแรกมีรายได้รวม 631 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และกำไรสุทธิ 11 ล้านบาท ซึ่งพลิกจากขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหากไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกมิติ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
ในไตรมาส 1 ปี 2569 รายได้เติบโตขึ้นจากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยได้แรงขับเคลื่อนจากการทยอยปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มีอุปสงค์ด้านผลิตภัณฑ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแนวโน้มการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Centers) ที่สูงขึ้น ทาง SMT เล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อศึกษาและวิจัยแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการในตลาด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นสะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและความพร้อมของบริษัทในการรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดย SMT ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
ปัจจุบัน SMT เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติไทยแห่งเดียวในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่สามารถรองรับการผลิตแบบ True Vertical Integration เริ่มจากกระบวนการแปรรูปแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Processing) ไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ (System Build) ภายใต้ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) ประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ 2. EMS (Electronics Manufacturing Services) ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร และ 3. Photonics เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ ครอบคลุม 7 อุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ ยานยนต์ พลังงานสะอาด อุปกรณ์การแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ และโทรคมนาคม โดยมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง หลากหลายและกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และเอเชียเป็นหลัก
นอกจากนี้ SMT ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าพัฒนาความยั่งยืนและระบบกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ ยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรอง ISO 14064-1:2018 และเครื่องหมาย Carbon Footprint for Organization (CFO) ครอบคลุมการวัดการปล่อยคาร์บอนทั้ง 3 Scope พร้อมกำหนดปี 2567 เป็นปีฐาน และตั้งเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2583 ควบคู่การลดใช้พลังงานและการใช้พลังงานสะอาดในระยะยาว ด้านสังคมและธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่การพัฒนาเทคโนโลยีกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน