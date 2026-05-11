WHAUP ปิดดีลขายหุ้นกู้-กรีนบอนด์ 4 พันล. ยอดจองล้น 3 เท่า

" ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ " ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทและในจำนวนนี้เป็นและหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนด้วยยอดจองที่ล้น 3 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราส่วนลดร้อยละ 2.10 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อพื้นฐานธุรกิจและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนศักยภาพการเติบโตของธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ซึ่งยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาว และสำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
“การที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของ WHAUP ในการเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงานครบวงจรที่ผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม ความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว ภายใต้พันธกิจ WHA: Shape the Future for Thailand”