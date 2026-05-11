LH Bank อนุมัติเงินกู้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ 1,800 ล้านบาท พัฒนา "EQ Phuket" หนุนท่องเที่ยวภูเก็ต

LH Bank สนันสนุนสินเชื่อ 1,800 ล้านบาท แก่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เพื่อพัฒนาโครงการ "EQ Phuket" เสริมศักยภาพตลาดท่องเที่ยวในภูเก็ต
นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อ 1,800 ล้านบาท แก่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาโครงการ “EQ Phuket” จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในโครงการมีโรงแรมระดับลักชัวรี ธนาคารเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยยกระดับศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย
นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า โครงการ “EQ Phuket” เป็นอีกก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยายพอร์ตโฟลิโอรีสอร์ตระดับลักชัวรีของกลุ่มออนิกซ์ฯ เราเห็นศักยภาพระยะยาวของตลาดภูเก็ตอย่างชัดเจนโดยได้รับการสนับสนุนจาก LH Bank โครงการ “EQ Phuket” ไม่ได้เป็นเพียงโรงแรมระดับลักชัวรีแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตแต่เป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนทิศทางการเติบโตของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 2 ของปี 2571
Mr. Donald Lim ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Equatorial Group กล่าวว่า โครงการ “EQ Phuket” ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพสูงในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งภูเก็ตเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับนักเดินทางซึ่งเราเชื่อมั่นในพื้นฐานตลาดที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตของพื้นที่นี้ โครงการ “EQ Phuket” ได้รับการออกแบบ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าพัก และการวางตำแหน่งทางการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่าง ในตลาดรีสอร์ตระดับลักชัวรี การได้รับการสนับสนุนจาก LH Bank จะช่วยเสริมความมั่นคงของโครงการ