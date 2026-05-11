HL โชว์ผลงานQ1รายได้แตะ 595 ลบ.

"เฮลท์ลีด " อวดรายได้รวม 594.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.78 % กำไรสุทธิ 18.54 ล้านบาท ผลจากยอดขายผลิตภัณฑ์เติบโตได้ทุกกลุ่ม พร้อมทั้งออกสินค้าใหม่ในกลุ่มสมุนไพรนวัตกรรมกว่า 20 รายการ ฟากซีอีโอ "ศุภกร พันธุกานนท์" ระบุ เดินหน้าลุยขยายสาขาเพิ่มอีก 14 แห่ง ดันรายได้ปีนี้เติบโต 15% ตอกย้ำการยกระดับสู่ร้านขายยาชั้นนำของประเทศไทย
นายศุภกร พันธุกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีดจำกัด (มหาชน) (HL) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ มีรายได้รวม 594.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.78 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 578.57 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาร้านขายยาใหม่ภายใต้แบรนด์ Pharmax เพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ มายพาร์ค รามคำแหง 154 และ บรานช์ เกษตร นวมินทร์ ทำให้ปัจจุบันมีร้านขายยาทั้งสิ้น 72 สาขา พร้อมทั้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสมุนไพรนวัตกรรมกว่า 20 รายการ ซึ่งส่งผลต่อยอดขายและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
"ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์"
สำหรับรายได้จากการขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังคงเติบโตเท่ากับ 15.33 ล้านบาท หรือ 2.69 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นหลัก โดยมีอัตราการเติบโต 7.86 %จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ 4.57 %จากไตรมาส 4 ปี 2568 ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ยังไงก็ตามบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย”
สำหรับแผนธุรกิจปี 2569 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% จากยอดขายเต็มปีของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในปี 2568 พร้อมเดินหน้าขยายสาขาเพิ่มอีก 14 แห่ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทั้งในกลุ่มอาหารเสริมที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม (Bioavailability Enhancer), ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และสมุนไพรลดการสะสมเชื้อไวรัส อย่าง สเปรย์พ่นปาก-จมูก MOUTH SPRAY & NASAL SPRAY “แบรนด์ Q” ซึ่งได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ รวมถึงการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม
ปัจจุบัน HL ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้า ด้วยสินค้ากว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมทั้งยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รองรับดีมานด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ