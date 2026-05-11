MMM อวดรายได้ไตรมาสแรกโต33%

"เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล " งวดงบไตรมาสแรกโตสวนกระแสเศรษฐกิจ - อสังหาฯ กวาดรายได้รวม 206.18 ล้านบาท เติบโต 33% รับอานิสงส์ผู้ประกอบการเร่งระบายสต็อก ชูจุดแข็งโมเดล Pre-AMC หนุนอำนาจต่อรอง ดันกำไร-มาร์จิ้นโต ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลต่อเนื่องไตรมาส 9 ในอัตรา 0.07 บาท/หุ้น พร้อมจ่อจัดสรรวอร์รนต์ 2 ชุด รวม 72.60 ล้านหน่วย ขึ้น XW 15 พ.ค.นี้ และ 17 ก.ค.นี้ หวังระดมทุน 319.44 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ 3 ปี พร้อมเดินหน้าตั้ง 3 บริษัทย่อย รุกอสังหาฯ ครบวงจรเต็มสูบ คาดรับรู้รายได้ปี 2570
นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในภาพรวม แต่ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส เนื่องจากผู้ประกอบการต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความ เป็นมืออาชีพในการเข้ามาช่วยบริหารงานขาย เพื่อเร่งระบายยูนิตคงเหลือ (Inventory) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อ MMM ที่ขับเคลื่อนแรงสนับสนุนการเติบโตของอัตรากำไรในระยะยาว ตอกย้ำการเป็น ผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ แบบครบวงจร
จากโมเดลธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ไตรมาส1/ 2569 บริษัทฯ เติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีรายได้ จากการขายและบริการรวม 206.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีกำไรสุทธิ 32.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.91% (YoY) และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 15.78% เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของหน่วยธุรกิจที่ 2 (BU2) ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนฐานรายได้รวมให้ขยายตัว ประกอบกับจุดแข็งของ MMM ที่มุ่งเน้นการบริหารงานขายและการเข้าถึงสินทรัพย์ผ่านโมเดล Pre-AMC ซึ่งอาศัยความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และฐานเงินทุน ที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมนายหน้าอสังหาฯ ทั่วไปอย่างชัดเจน จากกลยุทธ์การดำเนินงานที่ตอบโจทย์สภาวะตลาด ซึ่งสะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่สร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล งวดไตรมาสนี้ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 25.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลต่อเนื่อง 9 ไตรมาสติดต่อกัน โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 มิถุนายน 2569
พร้อมกันนี้ ยังเตรียมจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 2 ชุด รวมทั้งสิ้น 72,599,996 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ฟรีในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ได้แก่ MMM-W1 จำนวน 36,299,998 หน่วย อายุไม่เกิน 24 เดือน อัตราใช้สิทธิ 1:2 ที่ราคา 2.60 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 และ Record Date 18 พฤษภาคม 2569 และ MMM-W2 จำนวน 36,299,998 หน่วย อายุไม่เกิน 18 เดือน อัตราใช้สิทธิ 1:1 ที่ราคา 3.60 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 และ Record Date 20 กรกฎาคม 2569
“ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ชุดแล้วเสร็จ บริษัทฯ คาดว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 319.44 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะเข้ามาเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับแผนการต่อยอดธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MMM ในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง”
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท เทวา ลิงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยอื่นๆ พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ บริษัท เทวา ลิงค์ฯ เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แพรกษา ลิงค์ เอสเตท จำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท และบริษัท บางพลี ลิงค์ เอสเตท จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลักอย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่ากลุ่มบริษัทย่อยใหม่นี้จะเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2570 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญ ที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต ภายใต้การสร้างฐานรายได้-กำไรใหม่ เพื่อทรานส์ฟอร์มอสังหาฯ แบบครบวงจรในทุกมิติ