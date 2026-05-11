TACC กวาดรายได้จากการขายกว่า 638 ลบ.

"ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ "ไตรมาส 1/69 กวาดรายได้จากการขายกว่า 638.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.50% กำไรสุทธิ 99.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.33% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ผลตอบรับสินค้าใหม่กระแสดีเยี่ยม ฟากผู้บริหารระบุ ยอดขายในเซเว่นฯทั้งในและต่างประเทศคึกคัก เดินหน้ารุกขยายธุรกิจ พร้อมมองหาโอกาส ควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อสร้าง New S-Curve มั่นใจรายได้ปี 69 เติบโตระดับ Double Digit ผลักดันอนาคตเติบโตยั่งยืน
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 1/2569 มีรายได้จากการขาย 638.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.63 ล้านบาท หรือ 20.50% มีกำไรสุทธิ 99.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.56 ล้านบาท หรือ 36.33% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน
ขณะเดียวกันยังได้รับปัจจัยบวกจากการขายสินค้าในร้าน 7-Eleven ที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของปริมาณการบริโภคในประเทศ รวมถึงกระแสความนิยมของเครื่องดื่มชาไทยและชาเขียวในกลุ่มของผู้บริโภคที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดร่วมกับ 7-Eleven และลูกค้าอื่นๆของกลุ่มบริษัทฯ
“ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเซเว่นฯ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงยอดขายจากกลุ่ม B2C (Non-7-Eleven) อีกทั้งยังบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายชัชชวี กล่าว
สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% (Double Digit) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจาก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ 7-Eleven มุ่งพัฒนา Core Menu และ New Menu อย่างต่อเนื่อง พร้อมออกสินค้าใหม่ร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มในโถกด (7-Select) และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café รวมถึงการขยายไปยังร้าน 7-Eleven ในต่างประเทศ
ส่วนกลุ่มธุรกิจ Non-7-Eleven เดินหน้าขยายตลาดในประเทศ พัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Café Business และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TACC กล่าวอีกว่า บริษัทฯมีแผนเร่งขยายธุรกิจ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากช่องทางเดิม ควบคู่กับการมองหาโอกาสในการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อสร้าง New S-Curve ใหม่ รองรับการเติบโตในอนาคต อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว