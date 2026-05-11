หุ้นแกว่งขึ้นรับ Sentiment บวกหุ้นโลก-น้ำมันพุ่ง ลุ้น"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"เคลียร์ศึก ตอ.กลาง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดดัชนีแกว่งทิศทาง Sideway อิงทางบวก ได้รับ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแจ้งผลประกอบการดีกว่าคาด รับอานิสงส์การลงทุนใน AI ปัจจัยดังกล่าวส่งผลดีมาถึงตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ ทั้งตลาดหุ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดีดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และคาดว่าจะส่งผลบวกมายังหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสงครามในตะวันออกกลาง หลังจากล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ
ปฏิเสธข้อเสนอการยุติสงครามจากอิหร่าน ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเช้านี้ทะยานขึ้นกว่า 3% แต่ก็คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานของไทยด้วย
นอกจากนี้ ตลาดยังมีความหวังต่อการหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนในช่วง
ปลายสัปดาห์นี้อาจช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกได้
สำหรับปัจจัยภายในประเทศที่ต้องติดตาม คือ ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทในวันนี้ รวมทั้งสัปดาห์นี้ติดตามการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในช่วงโค้งสุดท้าย
โดยให้กรอบแนวรับ 1,490 จุด และแนวต้าน 1,530 จุด