หุ้นถูกตรึงไว้แค่ 1500 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

แม้ตลาดหุ้นจะตีฝ่าทะลุแนวต้านระดับ 1,500 จุดขึ้นมาแล้ว แต่ไปต่อไม่ได้ และอาจถอยหลังลงมาใหม่ เช่นเดียวกับรอบก่อน ๆ ซึ่งเมื่อดัชนี ฯ ขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุด มักจะต้องปรับฐานลงทุกครั้ง และไม่เคยพุ่งทะยานขึ้นสู่เป้าหมาย 1,550 จุด
นักลงทุนยังมีความกังวลสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง จึงไม่กล้าผลีผลามไล่ซื้อหุ้น ขณะที่นักลงทุนต่างชาติหันมาเทขายหุ้นอีกครั้ง และยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด
การที่ตลาดหุ้นยังแข็งแกร่ง และกระเตื้องขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดได้ ไม่ใช่เพราะปัจจัยแวดล้อมตลาดเปลี่ยนไปในด้านบวก หรือเกิดจากนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นคืน แต่เป็นเพราะหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DELTA เพียงตัวเดียวที่มีบทบาทสำคัญพยุงดัชนี ฯ ขึ้นมา
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ อาจมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มการลงทุนระยะสั้น มีความเชื่อมั่นว่า หุ้นยังสดใสและจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยรัฐบาลกำลังผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนสงครามตะวันออกกลาง สุดท้ายการเจรจาต้องมีบทสรุป และตลาดหุ้นได้ซึมซับรับผลกระทบไปหมดแล้ว
แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือ ตลาดหุ้นยังขาดข่าวดีชิ้นใหญ่ที่จะปลุกความเชื่อมั่นนักลงทุน และกระตุ้นให้ดัชนี ฯ พุ่งทะยาน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพิ่งแถลงถึงผลงานการลงทุนในตลาดหุ้นช่วง 4 เดือนแรกปี 2569 โดยตัวเลขแทบทั้งหมดออกมาดี แสดงการฟื้นตัวของการลงทุนอย่างชัดเจน เริ่มที่มีมูลค่าซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวัน 63,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 51.45%
ดัชนี ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.58% เมื่อเทียบกับจุดปิดสิ้นปีที่ระดับ 1,259.67 จุด และนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ 16,638 ล้านบาท
สถานการณ์การลงทุนตั้งแต่ต้นปีดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับช่วง 3 ปีก่อน ต่างชาติเทขายหุ้นออกต่อเนื่องรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท ขณะที่ดัชนีฯ ปรับฐานลงตลอด และมูลค่าซื้อขายหุ้นทรุดฮวบลง โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2568 ที่มูลค่าซื้อขายหุ้นลดเหลือเพียง 2–3 หมื่นล้านบาทต่อวัน
ดัชนี ฯ ในปีนี้ ปรับตัวขึ้นเกือบ 250 จุดแล้ว เมื่อเทียบกับจุดสิ้นปีที่ผ่านมา แต่การจะเดินหน้าเพื่อสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1,550 จุด ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่าย ๆ เพราะสงครามยังคาราคาซังอยู่ และดัชนีฯ ก็เดินทางมาไกลมาก ถ้าจะไปต่อ จะต้องมีปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน
อีกประเด็นที่สำคัญคือ นักลงทุนต่างชาติซึ่งกลับมาทยอยขายหุ้น โดยในเดือนพฤษภาคมขายหุ้นสุทธิแล้ว 2,034 ล้านบาท ทำให้ยอดซื้อหุ้นสุทธิสะสมนับจากต้นปีเหลือเพียง 14,723 ล้านบาทเท่านั้น
ถ้าต่างชาติยังปักหลักขายต่อ หุ้นอาจเปลี่ยนทิศทางจากขาขึ้น กลับตัวสู่ขาลง โดยดัชนี ฯ อาจถอยหลังลงมาตั้งหลักหลุดแนวรับ 1,500 จุดอีกครั้ง
แม้ไม่มีสัญญาณเตือนภัยในความผันผวนรุนแรงของตลาดหุ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังอยู่ ทั้งสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง และการถอยทัพของนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนคงได้แต่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สงครามและความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติต่อไป โดยไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เพราะเพดานขาขึ้นด้านบนค่อนข้างตีบตัน แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังหลายด้าน
ช่วงสั้น ตลาดหุ้นอาจถูกตรึงไว้ที่ดัชนีฯ แถว 1,500 จุดอีกสักพัก และปล่อยให้หุ้น DELTA เป็นตัวชี้นำตลาดวันต่อวันเท่านั้น