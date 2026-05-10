ส่องพอร์ตหมื่นล้าน "สุระ คณิตทวีกุล" เจ้าพ่อ COM7 รับปันผลเฉียด 700 ล้าน

"สุระ คณิตทวีกุล"…ยังคงถูกจับตาในฐานะหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ของตลาดหุ้นไทย หลังสร้างอาณาจักรค้าปลีกไอทีผ่าน COM7 ผงาดเป็นมหาเศรษฐีระดับ “หมื่นล้านบาท” แม้ตลาดหุ้นไทยช่วงหลังผันผวนหนัก แต่หุ้นCOM7 กลับเด้งแรง ตามการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีและค้าปลีกไอที โดยอัปเดตล่าสุดพอร์ตหุ้น"สุระ คณิตทวีกุล" 17 ตัว มูลค่า รวม 15,661,176,672 บาท (1.56หมื่นล้านบาท) และ ยังได้รับเงินปันผลล่าสุดจากหุ้นหลายตัวรวมแล้วประมาณ 695.55 ล้านบาท
1.COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 1 ถือ 601,310,600 หุ้น หรือ 25.18% มูลค่า 14,311,192,280 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 23.80บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +21.43%, ราคารอบ 5 วัน +5.78%, ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 28.00/16.70บาท, ค่าP/E 13.81 เท่า,อัตราปันผล 4.62% ล่าสุด จ่าย 1.10 บาท/หุ้น สุระ รับ 661.44 ล้านบาท, market cap 56,827.23 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด สุระ25.18%,หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 19.95%
2.SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 3 ถือ 54,976,200 หุ้น หรือ 7.66% มูลค่า 665,212,020 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 12.10 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +9.01%,ราคารอบ 5 วัน0.00%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.40/9.80 บาท,ค่า P/E 12.61 เท่า,อัตราปันผล 2.48% ล่าสุด จ่าย 0.30 บาท/หุ้น สุระ รับ16.5 ล้านบาท,market cap 8,679.09 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย วรพจน์ อำนวยพล 11.60%,นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 9.94%,นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 4.88%
3.PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 18 ถือ 38,531,100 หุ้น หรือ 0.84% มูลค่า 169,536,840 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 4.40บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +12.82%,ราคารอบ 5 วัน-1.79%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.85/3.00 บาท,ค่าP/E 18.31 เท่า,อัตราปันผล 4.79% ล่าสุด จ่าย 0.04 บาท/หุ้น สุระ รับ 1.54 ล้านบาท,market cap 20,241.23 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 24.13%,นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 23.82%,นาย พิธาน องค์โฆษิต 6.24%,หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 3.41%
4.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 10 ถือ 50,000,000หุ้น หรือ 0.56% มูลค่า 163,000,000บาท(ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 3.26 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +71.58%,ราคารอบ 5 วัน+12.41%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.38/1.31บาท,ค่าP/E 15.85 เท่า,อัตราปันผล 3.68% ล่าสุด จ่าย 0.04 บาท/หุ้น สุระ รับ 2 ล้านบาท,market cap 28,957.05 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 50.68%
5.SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 9 ถือ 9,472,400 หุ้น หรือ 1.01% มูลค่า 95,671,240 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 10.10 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -9.82%,ราคารอบ 5 วัน-0.98%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 18.70/9.35 บาท,ค่า P/E 9.87 เท่า,อัตราปันผล 5.05% ล่าสุด จ่าย 0.51 บาท/หุ้น สุระ รับ 4.83 ล้านบาท,market cap 9,494.00 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด MR.YEW HOCK KOH 29.01%,หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 3.68%
6.PIS บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 2 ถือ 21,359,700 หุ้น หรือ 3.96% มูลค่า 77,749,308 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 3.64 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +10.98%,ราคารอบ 5 วัน-2.67%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.00/2.94 บาท,ค่า P/E 7.24 เท่า,อัตราปันผล 5.49% ล่าสุด จ่าย 0.20 บาท/หุ้น สุระ รับ 4.27 ล้านบาท ,market cap 1,965.60ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)69.30%, น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1.32%
7.III บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ11 ถือ 12,761,500 หุ้น หรือ 1.58% มูลค่า 49,769,850 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 3.90 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -3.94%,ราคารอบ 5 วัน 0.00%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.25/3.72บาท,ค่าP/E 7.62เท่า,อัตราปันผล 6.41% ล่าสุด จ่าย 0.15 บาท/หุ้น สุระ รับ 1.91 ล้านบาท,market cap3,150.24 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย ทิพย์ ดาลาล 15.02%,นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 4.67%,น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3.40%
8.NTSC บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 4 ถือ 5,632,533 หุ้น หรือ 4.22% มูลค่า 35,203,331 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 6.25 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +2.46%,ราคารอบ 5 วัน+3.31%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.55/5.30 บาท,ค่าP/E 6.95 เท่า,อัตราปันผล 4.80% ล่าสุด จ่าย 0.30 บาท/หุ้น สุระ รับ 1.69 ล้านบาท,market cap 833.33 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย สุรเดช เอกปัญญาสกุล30.00%
9.SGC บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 5 ถือ 35,896,000 หุ้น หรือ 0.58% มูลค่า 33,742,240 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 0.94 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +11.90 %,ราคารอบ 5 วัน +4.44%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.23/0.62 บาท,ค่าP/E 16.75 เท่า,อัตราปันผล -% ,market cap 5,865.63 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 78.17%,นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 1.32%,นาย วัชระ แก้วสว่าง 0.43%
10.TKC บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 15 ถือ 3,250,000 หุ้น หรือ0.81% มูลค่า 28,275,000 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 8.70 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -3.33%,ราคารอบ 5 วัน +2.96%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.90/7.15 บาท,ค่าP/E 20.26 เท่า,อัตราปันผล 2.30 % ล่าสุด จ่าย 0.20 บาท/หุ้น สุระ รับ 650,000 บาท ,market cap 3,480.00 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย สยาม เตียวตรานนท์ 32.09%,บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 19.33%
11.IT บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 14 ถือ 1,868,100 หุ้น หรือ 0.51% มูลค่า 9,620,715 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 5.15 บาท)ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +47.14%,ราคารอบ 5 วัน +27.48%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.45/3.06 บาท,ค่า P/E 8.02 เท่า,อัตราปันผล 5.63% ล่าสุด จ่าย 0.21 บาท/หุ้น สุระรับ 392,301 บาท,market cap1,886.95 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)30.48%
12.TPL บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 15 ถือ 15,518,200 หุ้น หรือ 0.79% มูลค่า 7,448,736 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 0.48 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -5.88%,ราคารอบ 5 วัน +2.13%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.90/0.43 บาท,ค่า P/E -เท่า,อัตราปันผล -% ,market cap 944.86 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 15.45%
13.PRI บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 6 ถือ 1,781,600 หุ้น หรือ 0.56% มูลค่า 6,983,872 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 3.92 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี -8.41%,ราคารอบ 5 วัน -1.51%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.55/3.60 บาท,ค่า P/E 6.74 เท่า,อัตราปันผล 12.76% ล่าสุด จ่าย 0.19 บาท/หุ้น สุระ รับ 338,504 บาท ,market cap 1,254.40 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 75.00%,นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล(เสี่ยปู่) 4.35%
14.CMO บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด(มหาชน) สุระ ถือลำดับ 9 ถือ 8,261,000 หุ้น หรือ 1.94% มูลค่า 5,617,480 บาท (ราคา 8 พ.ค.69 ปิด 0.68 บาท) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +74.36%,ราคารอบ 5 วัน -5.56%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.05/0.30 บาท,ค่าP/E 8.85เท่า,market cap 289.80 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด น.ส. ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล 16.03%
15.WAVE บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 4 ถือ 629,527,200 หุ้น หรือ 5.49%ขณะนี้หุ้นติดเครื่องหมาย CB
16.MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 10ถือ 205,641,800หุ้ น หรือ 2.36% ขณะนี้หุ้นติดเครื่องหมาย SP,CB,CS
17.MVP บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) สุระ ถือลำดับ 2 ถือ 23,608,100 หุ้น หรือ 7.00% ขณะนี้หุ้นติดเครื่องหมาย SP,CB,CS