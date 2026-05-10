"พฤกษา" ผนึกกำลัง รพ.วิมุต เปิดตัว Lifetime Well-Living สู่การเป็น Integrated Living & Healthcare Platform รายแรกของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พฤกษา โฮลดิ้ง ประกาศทิศทางใหม่ขององค์กร เดินหน้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจครั้งสำคัญ ยกระดับจากผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ สู่การเป็น Integrated Living & Healthcare Platform เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยในประเทศไทย

นางสาวปัทมา ปิยะมณีพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การประกาศครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวแคมเปญใหม่ แต่คือการสะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในยุคที่ผู้คนให้ความสำคัญกับ ‘การมีสุขภาพดีในระยะยาว’ หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเกิดโรค ขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สิ่งเหล่านี้กำลัง Redefine ความหมายของคำว่า ‘การอยู่อาศัย’

บ้านในวันนี้ ไม่ใช่เพียง Physical Space แต่ต้องเป็น ‘Platform ของการใช้ชีวิตที่ดีในระยะยาว’ ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว พฤกษาจึงยกระดับบทบาทขององค์กร จาก Real Estate Developer สู่การเป็น ‘Integrated Living & Healthcare Platform’ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘Lifetime Well-Living’ ที่มุ่งสร้าง ‘ระบบนิเวศของการใช้ชีวิตที่ดี’ อย่างครบวงจร ด้วยการ สร้าง Ecosystem ที่เชื่อม ‘บ้าน’ และ ‘สุขภาพ’ อย่างไร้รอยต่อ

หัวใจสำคัญของแนวคิดนี้ คือการเชื่อมโยง ‘การอยู่อาศัย’ เข้ากับ ‘การดูแลสุขภาพ’ ผ่าน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

Well Home - การออกแบบบ้านที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตระยะยาว ด้วยแนวคิด Life-Design Function

Well Care - ระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน การรักษา และการดูแลต่อเนื่อง

Well Community - การสร้างสังคมคุณภาพ ผ่านกิจกรรม ความรู้ และประสบการณ์ด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างที่แท้จริง: ไม่ใช่แค่ ‘มี’ แต่คือ ‘เชื่อมได้’ ความแตกต่างของพฤกษา ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มฟังก์ชันในตัวบ้าน แต่อยู่ที่ ‘ความสามารถในการเชื่อมระบบ’ (Integration Capability) พฤกษาเป็นผู้เล่นรายเดียวในอุตสาหกรรมที่มีโรงพยาบาลในเครือ (รพ.วิมุต ViMUT Hospital) ทำให้สามารถผสานบริการสุขภาพเข้าสู่ประสบการณ์การอยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) การดูแลโดย Family Doctor แพทย์เฉพาะทางประจำครอบครัว ไปจนถึง Well-Living Club ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ Data, Service และ Community เพื่อให้ลูกบ้านเข้าถึงทั้งความรู้ กิจกรรมด้านสุขภาพ และสิทธิประโยชน์จากบริการทางการแพทย์ในเครือ


การทรานส์ฟอร์มครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการ Reposition องค์กร สู่การเป็นผู้นำในมิติใหม่ของการอยู่อาศัย จาก ‘บ้าน’ สู่ ‘ระบบนิเวศของชีวิตที่ดี’ ที่สามารถดูแลลูกค้าได้…ในทุกช่วงวัย

โดยมี 3 โครงการมาสเตอร์พีซ เป็นตัวแทนถ่ายทอดแนวคิด ‘Lifetime Well-Living’ ผ่านคาแรกเตอร์ที่แตกต่างตามไลฟ์สไตล์ โดย เดอะ ปาล์ม คอร์ทยาร์ด บางนา กม.8 นำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ผ่าน Courtyard ที่เชื่อมแสง ลม และพื้นที่สีเขียว เพื่อยกระดับสุขภาวะของครอบครัว, เดอะ รีเซิร์ฟ วิลล่า สุขุมวิท 89/1 นิยามใหม่ของคำว่าบ้านในเมือง ด้วยการออกแบบ Passive Design ที่มาพร้อม ‘สุขภาพดี’ และบริการ Personal Wellness Lifestyle by ViMUT Hospital และ แชปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ การผสมผสานกับความเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งมุมมองและลมธรรมชาติ ช่วยลดความเครียด พร้อมสร้างบรรยากาศแบบ ‘Community of Friends’ เชื่อมโยงผู้คนอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวจะถูกต่อยอดไปยังทุกโครงการของพฤกษา โดยปรับให้เหมาะกับแต่ละเซกเมนต์ เพื่อให้ลูกบ้านทุกคน ‘อยู่ดี…ทั้งชีวิต’ ได้อย่างแท้จริง”

นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โจทย์สำคัญที่สุดของเรา คือการทำให้ ‘Lifetime Well-Living’ ไม่ใช่แค่แนวคิด แต่ต้องกลายเป็นประสบการณ์ที่ลูกบ้าน ‘รู้สึกได้จริง’ ในทุกวัน เราจึงแปลง Brand Promise ไปสู่ Customer Experience อย่างเป็นระบบ โดยนำ Well-Living เข้าไปอยู่ในทุก Touchpoint ทั้งในมิติของ Product ที่ออกแบบเพื่อสุขภาพ และบริการที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับชีวิตประจำวัน พร้อมสร้าง Community ที่แข็งแรง เพื่อให้ความสุขไม่ใช่เรื่องที่ต้องค้นหา แต่เป็นสิ่งที่ถูกออกแบบไว้แล้วในบ้าน

แนวคิดนี้ยังได้สื่อสารผ่านแคมเปญ ‘Beyond Technology. A new way of well-Living, redefined.’ สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตที่ดี คือ ‘ระบบชีวิต’ ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีตั้งแต่ต้นในบ้าน เช่น ระบบคุณภาพอากาศที่ฝังอยู่ในโครงสร้างบ้าน การออกแบบ Airflow การใช้ Landscape เพื่อช่วยฟอกอากาศ การมีแพทย์ดูแลคุณและครอบครัวอยู่ใกล้ ๆ สิ่งเหล่านี้คือ Invisible Value คุณค่าที่มองไม่เห็น แต่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต และเป็นประสบการณ์ที่ลูกบ้านสัมผัสได้จริงในทุกวัน

ทั้งนี้ เรายังได้ต่อยอดจุดแข็งที่มีธุรกิจเฮลธ์แคร์ในเครือ ยกระดับ Family Doctor แพทย์เฉพาะทางประจำครอบครัว สู่การดูแลแบบทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Care Expert) ที่รวมทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์หลากสาขาจากโรงพยาบาลในเครือวิมุต เข้ามาดูแลและให้คำปรึกษาลูกบ้านแบบครบวงจรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกบ้านได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่สะดวก อบอุ่น ‘เหมือนมีหมออยู่ที่บ้าน’ จริง ๆ


นอกจากนี้ เรายังเดินหน้าสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีในทุกวันให้ลูกค้าในเครือ ผ่าน Exclusive Program ภายใต้ชื่อ ‘Well-Living Club’ บน Line OA ที่เชื่อมลูกบ้านเข้ากับบริการสุขภาพ สิทธิประโยชน์ และ Community Experience ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความแตกต่างในการเชื่อมโยงการอยู่อาศัยเข้ากับการดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ พร้อมกับสิทธิพิเศษ ที่คัดสรรมาเพื่อความ ‘อยู่ดี...ทั้งชีวิต’ อาทิ เอกสิทธิ์ด้านการอยู่อาศัยและสุขภาพแบบครบวงจร กิจกรรมออนไลน์เพื่อรับคะแนน สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล และส่วนลดร้านค้าชั้นนำมากมายจากพันธมิตรทางธุรกิจ ครอบคลุม 6 หมวดสำคัญ เช่น 1) Home & Living 2) Health & Wellness 3) Dinning & Cafe 4) Shopping & Lifestyle 5) Hotel & Travel และ 6) Pet Hub ตอกย้ำเป้าหมายในการสร้าง ‘The Most Valuable Living Experience’ เพื่อให้ความดูแลนั้นคงอยู่ต่อเนื่อง...ไม่ใช่แค่จบลงในวันโอนบ้าน”

ทั้งนี้ ภายในงาน “Pruksa Lifetime Well-Living : Beyond Technology. A new way of well-living, redefined.” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม ณ Central Park พฤกษายังได้นำโครงการมาสเตอร์พีซ ได้แก่ เดอะ ปาล์ม คอร์ทยาร์ด บางนา กม.8, เดอะ รีเซิร์ฟ วิลล่า สุขุมวิท 89/1 และ แชปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ มาร่วมจัดแสดง พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท และ Exclusive Offer ภายในงานเท่านั้น สำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ “อยู่ดี…ทั้งชีวิต”
