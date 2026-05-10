KBANK ให้กรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.80-32.50 บาท จับตาฟันด์โฟลว์-ทรัมป์พบสี-สถานการณ์ ตอ.กลาง

ธนาคารกสิกรไทย [KBANK] มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 69 ที่ระดับ 31.80-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การหารือกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง รวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กเดือนพ.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเม.ย. ของจีน และข้อมูลจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของยูโรโซนและอังกฤษด้วยเช่นกัน
ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันพฤหัสบดีก่อนหน้า (30 เม.ย.) โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดรอบ 2 สัปดาห์ แต่กรอบการแข็งค่าเริ่มจำกัดช่วงปลายสัปดาห์ตามสัญญาณตึงเครียดของช่องแคบฮอร์มุซ
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 5-8 พ.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยที่ 2,035 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทยถึง 13,638 ล้านบาท